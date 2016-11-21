В Крыму создана сборная по футболу

Крымский футбольный союз объявил о создании «сборной команды республики Крым и города федерального значения Севастополь». Об этом сообщает ТАСС.

Главным тренером сборной, сообщила пресс-служба футбольного союза полуострова, назначен мастер спорта СССР, в прошлом игрок и тренер клуба «Таврия» (Симферополь) Валерий Петров.

В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и шесть сотрудников персонала. Первый учебно-тренировочный сбор новой команды планируется провести 2–10 декабря 2016 года в Евпатории.

Презентация сборной Крыма состоится в рамках I Крымского футбольного форума, который пройдет в Симферополе 9 декабря 2016 года.

После присоединения Крыма к РФ исполком УЕФА запретил футбольным клубам полуострова выступать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС). В чемпионате Украины, где крымские клубы выступали до марта 2014 года, они теперь также не участвуют.

Крымский футбольный союз имеет особый статус, который ему предоставил УЕФА в середине 2015 года.