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В Крыму создана сборная по футболу

10:31 21.11.2016
Фото с сайта sport-place.ru
Фото с сайта sport-place.ru
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Крымский футбольный союз объявил о создании «сборной команды республики Крым и города федерального значения Севастополь». Об этом сообщает ТАСС.

Главным тренером сборной, сообщила пресс-служба футбольного союза полуострова, назначен мастер спорта СССР, в прошлом игрок и тренер клуба «Таврия» (Симферополь) Валерий Петров.

В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и шесть сотрудников персонала. Первый учебно-тренировочный сбор новой команды планируется провести 2–10 декабря 2016 года в Евпатории.

Презентация сборной Крыма состоится в рамках I Крымского футбольного форума, который пройдет в Симферополе 9 декабря 2016 года.

После присоединения Крыма к РФ исполком УЕФА запретил футбольным клубам полуострова выступать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС). В чемпионате Украины, где крымские клубы выступали до марта 2014 года, они теперь также не участвуют.

Крымский футбольный союз имеет особый статус, который ему предоставил УЕФА в середине 2015 года. 

Темы: Крым, Спортивные события и персоны, Футбол в России
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Комментарии читателей
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21.11.2016, 13:04
Гость: из киева

Конечно, никто бы не дернулся. Просто бы исключили Россию из еврокубков - всех-то дел:)
21.11.2016, 13:00
Гость: Контрику по наплевательски

Почти как Срербанк России, храбро наплевал на всякие там санкции и в Крыму напрочь отсутствую его отделения. Футболисты Газмяса, под руководством Галустяна, готовы к батлу с крымской сборной...
21.11.2016, 11:02
Гость: футбол

дело хорошее,а вот прокуроры в Крыму малообразованные и легковнушаемые!
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