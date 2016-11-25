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Путин о строительстве «Зенит-Арены»: это очень печальная история

18:58 25.11.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин назвал проблемы строительства стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге «очень печальной историей». Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

При этом Путин отметил, что «Зенит-Арена» — еще не самый большой долгострой в мировой спортивной истории.

Президент РФ заверил Инфантино, что все замечания к стадиону, высказанные комиссией ФИФА, будут устранены до конца 2016 года.

Строительство стадиона для «Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. Предполагалось, что стадион будет сдан в эксплуатацию в 2009 году, однако его проект неоднократно менялся., а стоимость строительства выросла до 40 миллиардов рублей, что делает «Зенит-Арену» одним из самых дорогих в мире спортивных сооружений. Сдать стадион в эксплуатацию планируется в декабре 2016 года.

В июле 2016 года администрация Санкт-Петербурга сменила генподрядчика строительства «Зенит-Арены». Вместо компании «Инжтрансстрой-Спб» генподрядчиком стал «Метрострой». 25 ноября компания «Инжтрансстрой-Спб» подала в полицию заявление об исчезновении со стройплощадки «Зенит-Арены» принадлежащего ей оборудования и материалов общей стоимостью в 11 миллионов рублей.

Ранее в связи со строительством нового стадиона для «Зенита» было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о мошенничестве и хищениях, фигурантами которых стали руководители компаний-субподрядчиков.

«Зенит-Арена» должна принять матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Стадион осмотрела комиссия ФИФА, у которой, в частности, возникли вопросы к выкатному полю стадиона, считающемуся главным «ноу-хау» «Зенит-Арены». Вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко и генподрядчик «Зенит-Арены» заявили, что все неполадки будут устранены.

Темы: Спортивные события и персоны, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Строительство и ремонт, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.11.2016, 21:29
Гость: прохожий

да не печальнее,чем виолончелист Ралдугин,пропустивший через свой офшор 2 миллиарда дол.,или якобы "арестованный" Улюкаев с его 2миллионной взяткой,отбывающий "домашний"арест в своем люксовом особняке или где там еще.Все как обычно....
25.11.2016, 20:56
Гость: Россиянин

А уж как нам печально все 16 лет.
25.11.2016, 20:53
Гость: И всё?!!!...

А где посадки?
Разворованы миллиарды народных денег!
Почему молчит Дума?
Они что, все заодно?
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