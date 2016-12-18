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Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счетом 4:3

20:37 18.12.2016
Фото с сайта fhr.ru
Фото с сайта fhr.ru
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Российские хоккеисты победили сборную Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала со счетом 4:3.

Матч проходил в Москве. Голы в ворота гостей забросили Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчу. В финской команде отличились Харри Песонен, Хенрик Хаапала и Миро Аалтонен, сообщает «Р-Спорт».

Российская сборная завершила второй этап Евротура на втором месте. Первое принадлежит команде Швеции, которая досрочно обеспечила себе победу в Кубке Первого канала. Третье и четвертое места заняли сборные Финляндии и чехии соответственно.

В то же время по итогам двух этапов Евротура места распределились иначе. Лидирует сборная РФ, имея в своем активе 15 очков. На втором месте команда Чехии с девятью очками, на третьем – Финляндии (шесть очков) и на четвертом – сборная Швеции (шесть очков).

Следующий этап Евротура будет проходить 9-12 Февраля в Швеции.
 

Темы: Хоккей в России, Россия, Сборная России по хоккею, События в мире хоккея
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