Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии со счетом 4:3

Российские хоккеисты победили сборную Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала со счетом 4:3.

Матч проходил в Москве. Голы в ворота гостей забросили Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчу. В финской команде отличились Харри Песонен, Хенрик Хаапала и Миро Аалтонен, сообщает «Р-Спорт».

Российская сборная завершила второй этап Евротура на втором месте. Первое принадлежит команде Швеции, которая досрочно обеспечила себе победу в Кубке Первого канала. Третье и четвертое места заняли сборные Финляндии и чехии соответственно.

В то же время по итогам двух этапов Евротура места распределились иначе. Лидирует сборная РФ, имея в своем активе 15 очков. На втором месте команда Чехии с девятью очками, на третьем – Финляндии (шесть очков) и на четвертом – сборная Швеции (шесть очков).

Следующий этап Евротура будет проходить 9-12 Февраля в Швеции.

