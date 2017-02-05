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Боксера Александра Поветкина исключили из рейтингов WBC

19:01 5.02.2017
Александр Поветкин. Фото с сайта boxing-point.ru
Александр Поветкин. Фото с сайта boxing-point.ru
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Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Организации Маурисио Сулеймана.

По его словам, решение по допинговому делу российского спортсмена будет принято советом на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Поветкина в начале декабря прошлого года было обнаружено запрещенное вещество остарин. По этой причине был отмене его бой с канадским боксером Бермейном Стиверном.

На прошлой неделе стало известно, что и допинг-проба Б, вскрытие которой неоднократно откладывалось, также дала положительный результат на остарин. В то же время проба, которая проверялась независимой лабораторией в Лозанне наличие запрещенных веществ не показала.

 

Темы: Россия, Бокс в России и в мире, Выдающиеся спортсмены в России, Всемирный боксерский совет (WBC), Рейтинги
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Комментарии читателей
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05.02.2017, 21:20
Гость: No name

П. И так никогда не было.
Эта категория-вообще балаган. Так щта пофигу.
Там все-"поветкины"
05.02.2017, 20:59
Гость: Это просто горе какое то.

А кому еще не дали попробовать слупить бабла, ну, которые торгуют своим фейсом?
05.02.2017, 20:23
Гость: поветкин

что ромашка?вчера показало сегодня не показало и то что якобы показало неявляеться каким то допингом и недаёт приимущество в спорте или в жизни!собралась банда фальсификаторов и решают у кого найти и не какой то допинг а какую то хрен которую они вчера и назначили,суки не от спорта!
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