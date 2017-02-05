Боксера Александра Поветкина исключили из рейтингов WBC

Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Организации Маурисио Сулеймана.

По его словам, решение по допинговому делу российского спортсмена будет принято советом на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Поветкина в начале декабря прошлого года было обнаружено запрещенное вещество остарин. По этой причине был отмене его бой с канадским боксером Бермейном Стиверном.

На прошлой неделе стало известно, что и допинг-проба Б, вскрытие которой неоднократно откладывалось, также дала положительный результат на остарин. В то же время проба, которая проверялась независимой лабораторией в Лозанне наличие запрещенных веществ не показала.