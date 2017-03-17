Почетный президент ОКР рассказал о признании Маклареном ошибок в докладе

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов рассказал об общении с главой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном и его ошибках в докладе о допинге. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 16 марта, передает «Интерфакс».

«Я, как вы знаете, провел с ним продолжительную встречу В Цюрихе, где он признался в том, что снимает обвинения в государственном участии. Он сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет», - сказал Смирнов.

Как сообщалось ранее, WADA пришло к выводу, что в докладе Макларена о допинге в России недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме гендиректора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера. Кроме того, МОК направил письмо Макларену с просьбой доказать причастность российских официальных лиц к допинговому заговору.

Доклад Макларена публиковался частями с июля по декабрь 2016 года. В основном речь в нем шла о существовании в России госпрограммы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими легкоатлетами, тяжелоатлетами, представителями других летних и зимних видов спорта.