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Почетный президент ОКР рассказал о признании Маклареном ошибок в докладе

11:52 17.03.2017
Фото с сайта wrestrus.ru
Фото с сайта wrestrus.ru
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов рассказал об общении с главой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричардом Маклареном и его ошибках в докладе о допинге. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 16 марта, передает «Интерфакс».

«Я, как вы знаете, провел с ним продолжительную встречу В Цюрихе, где он признался в том, что снимает обвинения в государственном участии. Он сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет», - сказал Смирнов. 

Как сообщалось ранее, WADA пришло к выводу, что в докладе Макларена о допинге в России недостаточно доказательств. Об этом говорилось в открытом письме гендиректора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера. Кроме того, МОК направил письмо Макларену с просьбой доказать причастность российских официальных лиц к допинговому заговору.

Доклад Макларена публиковался частями с июля по декабрь 2016 года. В основном речь в нем шла о существовании в России госпрограммы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими легкоатлетами, тяжелоатлетами, представителями других летних и зимних видов спорта.

Темы: Россия, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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17.03.2017, 18:33
ага

за 300 лет пора привыкнуть к такому, не в первый, не в последний раз.
17.03.2017, 16:58
Дед

Я так и думал, что Россию громко на весь мир обгадят, а потом потихоньку извинятся.
17.03.2017, 15:30
Тимофеич

Макларена нельзя уволить и наказать.
Он не является должностным лицом. Этот доклад - это его авторское произведение. Он "свободный художник". На все претензии он заявляет: "Я так вижу".
Уволить и разогнать нужно тех спортивных чиновников из всевозможных федераций и комитетов, которые делают "оргвыводы" на основании этого "доклада".
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