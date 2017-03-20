В Испании детский футбольный матч закончился дракой родителей игроков

В Испании в ходе футбольного матча между детскими командами подрались родители юных спортсменов.

Инцидент произошел на острове Майорка. По сведениям издания Diaro de Mallorca, причиной его стала ссора между двумя футболистами. Ее подхватили взрослые, сначала на трибуне, затем - переместились на поле. В итоге игру пришлось остановить.

Нескольким участникам конфликта потребовалась медицинская помощь. Позднее в Гражданскую гвардию поступили жалобы от троих родителей, утверждавших, что получили травмы во врем потасовки. Рассматривать их будет местный суд.