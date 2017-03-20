]]> ]]>
Главная Спорт Новости

В Испании детский футбольный матч закончился дракой родителей игроков

18:33 20.03.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

В Испании в ходе футбольного матча между детскими командами подрались родители юных спортсменов.

Инцидент произошел на острове Майорка. По сведениям издания Diaro de Mallorca, причиной его стала ссора между двумя футболистами. Ее подхватили взрослые, сначала на трибуне, затем - переместились на поле. В итоге игру пришлось остановить.

Нескольким участникам конфликта потребовалась медицинская помощь. Позднее в Гражданскую гвардию поступили жалобы от троих родителей, утверждавших, что получили травмы во врем потасовки. Рассматривать их будет местный суд.

Темы: Испания, Происшествия в мире, Футбол в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.