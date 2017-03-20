РУСАДА назвало вбросом информацию о допинге в футбольной сборной

РУСАДА призвало игнорировать информацию о том, что имена всех российских участников чемпионата мира по футболу 2014 года упомянуты в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена. Также агентство не подтвердило, что ФИФА запросила допинг-пробы этих футболистов. От подробных комментариев пресс-служба РУСАДА отказалась, заявив, что никто из представителей агентства на эту тему с журналистами ранее не общался.

«Самое лучшее в данной ситуации — не относиться к этому никак и не комментировать вообще. Я отвечаю за работу пресс-службы и поэтому могу сказать с полнейшей уверенностью — тот человек, который якобы что-то мог сказать от лица нашей организации представителям СМИ, совершенно точно не может являться сотрудником РУСАДА. Мы всегда открыты для прессы, если дело касается действительно важных и животрепещущих для нашей страны вопросов. Но в данном случае единственно возможный и адекватный вариант — отсутствие всяких комментариев. Единственный ли это «вброс» на данную тему за последнее время? Да, разумеется. Ничего подобного на моей памяти еще не было», — заявили в РУСАДА корреспонденту «Газеты.ру».

Ранее Life опубликовал информацию о том, что имена всех 23 футболистов, принимавших участие в чемпионате мира, попали в доклад Ричарда Макларена. ФИФА, по сведениям издания, запросила у РУСАДА допинг-пробы этих игроков. Life при том сослались на сотрудника РУСАДА Камилу Шафееву, которая заявила, что ФИФА действительно запросила пробы футболистов.

На прошлой неделе Life сообщило о том, что в употреблении допинга подозревается бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков. Речь шла о допинг-пробе, сданной перед чемпионатом мира 2014 года (на самом первенстве полузащитник не сыграл из-за травмы). Агент игрока Арсен Минасов в разговоре с РБК опроверг эту информацию. Широков — это не про допинг. Скорее всего, допинг-пробы у Широкова принимал редактор «Лайф», тот, кто выложил этот материал», — заявил Минасов. Сам Широков также заявил, что не принимал допинг на протяжении всей карьеры.

На чемпионате мира 2014 года сборная России заняла предпоследнее место в группе. В трех матчах россияне набрали всего два очка и в плей-офф не вышли. Из группы H в 1/8 финала попали команды Бельгии и Алжира. В трех матчах сборная России забила два гола и пропустила три.