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Матч между сборными России и Бельгии закончился вничью

21:30 28.03.2017
Фото с сайта eccna28.org
Фото с сайта eccna28.org
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Сборной России по футболу удалось избежать поражения в товарищеском матче с командой Бельгии. Встреча, проходившая на сочинском стадионе «Фишт», завершилась со счетом 3:3, передает ТАСС.

Счет в матче открыли россияне. Уже на третьей минуте игры ворота бельгийцев поразил Виктор Васин.

Гости ответили голом на 17-й минуте – Кевин Миральяс реализовал пенальти. Затем в ворота российской команды один за другим влетели еще два мяча – на 42-й и 45-й минутах. Оба раза отличился Кристиан Бентеке.

Сократить разрыв в счете позволил гол Алексея Миранчука на 74-й минуте игры. Третий мяч россияне забили уже в дополнительное время. Автором гола стал Александр Бухаров.

Несколькими днями ранее сборная России потерпела поражение от команды Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. Российские болельщики остались недовольны игрой и освистали игроков сборной во время матча.
 

Темы: Россия, Сборная России по футболу, Футбол в России
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Комментарии читателей
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29.03.2017, 01:40
Lаврентий

К сожалению всем давно ясно, что наша сборная может попасть на Мундиале только в качестве зрителей :)
Впрочем, в таком случае я тоже могу быть членом сборной :)
Возьмите меня в сборную, я тоже буду страну позорить.
ЗАТО я буду это делать совершенно Безвоздмедно, а сэкономленные деньги можно будет израсходовать на развитие детского футбола в России и кроме того можно будет купить несколько футболистов из Кот-д’Ивуа́ра или любой другой страны т.н. третьего мира, где футболисты знают как попадать по мячику ...
29.03.2017, 00:45
Из анекдотов

Стало понятно, почему мы так бились за проведение чемпионата мира 2018 именно в России - это, очевидно, единственный шанс нашей сборной вообще туда попасть.
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