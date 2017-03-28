Матч между сборными России и Бельгии закончился вничью

Сборной России по футболу удалось избежать поражения в товарищеском матче с командой Бельгии. Встреча, проходившая на сочинском стадионе «Фишт», завершилась со счетом 3:3, передает ТАСС.

Счет в матче открыли россияне. Уже на третьей минуте игры ворота бельгийцев поразил Виктор Васин.

Гости ответили голом на 17-й минуте – Кевин Миральяс реализовал пенальти. Затем в ворота российской команды один за другим влетели еще два мяча – на 42-й и 45-й минутах. Оба раза отличился Кристиан Бентеке.

Сократить разрыв в счете позволил гол Алексея Миранчука на 74-й минуте игры. Третий мяч россияне забили уже в дополнительное время. Автором гола стал Александр Бухаров.

Несколькими днями ранее сборная России потерпела поражение от команды Кот-д’Ивуара со счетом 0:2. Российские болельщики остались недовольны игрой и освистали игроков сборной во время матча.

