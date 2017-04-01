Фигуристка Медведева выиграла чемпионат мира, установив два мировых рекорда

Российская фигуристка Евгения Медведева обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов на чемпионате мира в Хельсинки.

Медведева заработала в одиночном женском катании за свое выступление 154,40 балла в произвольной программе, а по сумме прокатов получила 233,41 балла, сообщает "Р-Спорт".

Этот результат принес нашей спортсменке золотые награды чемпионата мира в Хельсинки. Второе место заняла представительница Канады Кейтлин Осмонд, третьей стала еще одна канадка Габриэль Дэйлмен.

Прежние рекорды мира в произвольной программе и по сумме баллов, также установленные Медведевой на чемпионате Европы-2017 в Остраве, составляли 150,79 балла в произвольной программе и 229,71 балла по сумме прокатов.