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Фигуристка Медведева выиграла чемпионат мира, установив два мировых рекорда

12:05 1.04.2017
Евгения Медведева. Фото со страницы фигуристки в соцсети
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Российская фигуристка Евгения Медведева обновила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов на чемпионате мира в Хельсинки.

Медведева заработала в одиночном женском катании за свое выступление 154,40 балла в произвольной программе, а по сумме прокатов получила 233,41 балла, сообщает "Р-Спорт".

Этот результат принес нашей спортсменке золотые награды чемпионата мира в Хельсинки. Второе место заняла представительница Канады Кейтлин Осмонд, третьей стала еще одна канадка Габриэль Дэйлмен.

Прежние рекорды мира в произвольной программе и по сумме баллов, также установленные Медведевой на чемпионате Европы-2017 в Остраве, составляли 150,79 балла в произвольной программе и 229,71 балла по сумме прокатов.

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Победы российских спортсменов на международных соревнованиях, Фигурное катание в России и мире, Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
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