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Медведев подписал указ о денежном вознаграждении победителям Олимпиады-2018

11:38 19.09.2017
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на зимних Олимпийских играх и Паралимпийских играх 2018 года.

Как сообщает «Интерфакс», размер вознаграждения соответствует тому, который получили побелители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в 2012, 2014 и 2016 годах.

Так, за золотую медаль спортсмен получит 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона рублей, за бронзовою — 1,7 миллиона рублей.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Республика Корея) с 8 по 25 февраля, XII Паралимпийские зимние игры пройдут там же с 9 по 18 марта. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта и 80 комплектов наград в 6 паралимпийских видах спорта.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Победы российских спортсменов на международных соревнованиях, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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19.09.2017, 14:30
Гость: Пенсионер П.

Если они любители - то эти выплаты неуместны.
Если они профессионалы - должны кормить себя сами, а высасывать средства из бюджета.
Странная форма службы отечеству - профессиональный спортсмен-бюджетник.
19.09.2017, 13:25
Гость: Путник

Израильские тут не при чем.
19.09.2017, 12:59
Гость: Кирилл.

Только что ведь говорил, что денег нет. Неужели же у израильских пенсионеров отобрал?
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