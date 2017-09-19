Медведев подписал указ о денежном вознаграждении победителям Олимпиады-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на зимних Олимпийских играх и Паралимпийских играх 2018 года.

Как сообщает «Интерфакс», размер вознаграждения соответствует тому, который получили побелители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в 2012, 2014 и 2016 годах.

Так, за золотую медаль спортсмен получит 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона рублей, за бронзовою — 1,7 миллиона рублей.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане (Республика Корея) с 8 по 25 февраля, XII Паралимпийские зимние игры пройдут там же с 9 по 18 марта. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта и 80 комплектов наград в 6 паралимпийских видах спорта.