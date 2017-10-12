Мутко пообещал заняться проблемой гибели школьников на уроках физкультуры

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после сообщений о гибели за год более 200 школьников на уроках физкультуры пообещал изучить эту проблему.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Василева на заседании в Совете Федерации заявила, что в 2016–2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников.

"Она (Васильева) говорила о том, что такой статистики не ведётся, но это, конечно, печально и грустно. Мы эту тему обдумаем, потому что здесь нужно анализировать, что это за случаи — есть несчастные случаи, есть здоровье, травмы. Когда люди приходят заниматься укреплением своего здоровья, а они его теряют – это очень плохо", — цитирует Мутко РИА Новости.

Как говорила Васильева, "у нас нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу", из-за защиты персональных данных "у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок". Она отметила, что раньше существовали группы здоровья, и нагрузка не могла быть больше положенной.