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Мутко пообещал заняться проблемой гибели школьников на уроках физкультуры

11:44 12.10.2017
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Вице-премьер РФ Виталий Мутко после сообщений о гибели за год более 200 школьников на уроках физкультуры пообещал изучить эту проблему.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Василева на заседании в Совете Федерации заявила, что в 2016–2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников.

"Она (Васильева) говорила о том, что такой статистики не ведётся, но это, конечно, печально и грустно. Мы эту тему обдумаем, потому что здесь нужно анализировать, что это за случаи — есть несчастные случаи, есть здоровье, травмы. Когда люди приходят заниматься укреплением своего здоровья, а они его теряют – это очень плохо", — цитирует Мутко РИА Новости.

Как говорила Васильева, "у нас нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу", из-за защиты персональных данных "у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок". Она отметила, что раньше существовали группы здоровья, и нагрузка не могла быть больше положенной.

Темы: Россия, Физкультура и пропаганда здорового образа жизни в России, Российские школьники, Министерство спорта РФ
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Комментарии читателей
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12.10.2017, 18:18
Гость: Гость

И насчет 200 смертей за год - вранье, и насчет "профилактических мер" тоже. Ищут возможность еще деньги попилить.
12.10.2017, 14:33
Гость: Ефим

Страшно становится за школьников. Этот мутный дяденька, за что не берётся, всё у него получается бракованным.При нём в загоне оказался российский спорт. При нём строят до сих пор самый дорогой стадион в мире.Родители! Не допускайте до своих детей этого типа! Детей жалко!!!
12.10.2017, 12:08
Гость: Россиянин

Сколько млрд он хочет спилить?
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