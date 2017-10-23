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Бывшую главу РФБ признали виновной в многомиллионных хищениях

20:00 23.10.2017
Фото с сайта cdllife.com
Фото с сайта cdllife.com
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Чертановский суд Москвы вынес приговор экс-президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, признав ее виновной в хищении 44 миллионов рублей, и приговорил ее к 4,5 годам колонии.

Согласно приговору, денежные средства РФБ похищались в период с февраля 2014 года по август 2015 года с помощью предпринимателей, подконтрольных Аникеевой и ее подельникам. С предпринимателями заключались фиктивные договоры о выполнении различных работ, но в реальности они не вели никакой деятельности, сообщает «Интерфакс».

Аникеева на заседание суда не явилась. По словам ее адвоката, она не надеялась на справедливый приговор. Юрист также добавил, что ему не известно местонахождения экс-главы РФБ.

Суд также установил в полном объеме вину еще оного фигуранта дела – бывшего главбуха РФБ Михаила Кочаряна. Однако уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью.
  

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Российская федерация баскетбола (РФБ)
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Комментарии читателей
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23.10.2017, 23:13
Гость: Всё логично

Логично же. В тренде развития цивилизации. Вон, к примеру, в федерации футбола, уже давным-давно никто о футболе и не думает. Зачем? Нецивилизованно. И он уже давно в бабл-бол "вырос". Кульминация "развития" спорта! В универсальный "бабл-бол". В "бабл"! Вот, это спорт! Это же так увлекательно! Посидеть на трибу... а потом в номерах, камерах.

- Не верю.
(Станиславский)

- Всех не пересажаешь! Нас много тут, на каждом километре. Хотя и не все научились вести себя культурно, цивилизованно, сообразно особо развитой бабл-цивилизации. Отстают. Ничего, отстающих подтянем. Бабла подкиньте.
(Представитель околовсяческой федерации)

- Не мешайте людям заниматься спортом.
(Мутко)
А то английский выучу. И совсем всех заговорю-заболтаю, словами забросаю, шапками закидаю, и опять чему-нибудь, умному-умному, хорошему-хорошему, у наших западных любимых партнёров опять научусь-научусь, а от заслуженной "награды" да "славы" опять сказочным колобком укачусь-укачусь. И опять спортом как следовает займусь-займусь.
23.10.2017, 23:11
Гость: Евгений В

Еще раз подчеркнул автор, что в любой структуре или "фонде" или "федерации" или власти в РФ нет ни одного честного человека.И еще, что весь спорт в РФ рыночный, а иначе от куда деньги и штат чиновников от спорта?
23.10.2017, 22:54
Гость: ВВВ

П может превентивно сразу всех чиновников снизу до верха не тратя времени и денег на процедуры на шконку! Всё одно воруют и воровать не перестанут.
Предвосхищая вопрос, типа а почему ты думаешь что и тебя не посОдят, отвечаю - меня не за что - всё украдено до меня.
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