Бывшую главу РФБ признали виновной в многомиллионных хищениях

Чертановский суд Москвы вынес приговор экс-президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, признав ее виновной в хищении 44 миллионов рублей, и приговорил ее к 4,5 годам колонии.

Согласно приговору, денежные средства РФБ похищались в период с февраля 2014 года по август 2015 года с помощью предпринимателей, подконтрольных Аникеевой и ее подельникам. С предпринимателями заключались фиктивные договоры о выполнении различных работ, но в реальности они не вели никакой деятельности, сообщает «Интерфакс».

Аникеева на заседание суда не явилась. По словам ее адвоката, она не надеялась на справедливый приговор. Юрист также добавил, что ему не известно местонахождения экс-главы РФБ.

Суд также установил в полном объеме вину еще оного фигуранта дела – бывшего главбуха РФБ Михаила Кочаряна. Однако уголовное дело в отношении него прекращено в связи со смертью.

