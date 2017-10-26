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«Спартак» впервые за шесть лет вышел в четвертьфинал Кубка России

10:45 26.10.2017

Московский «Спартак» обыграл «Спартак-Нальчик» в 1/8 финала Кубка России по футболу.


Фото с сайта spartak.com

Встреча прошла в среду, 25 октября, на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счетом 5:2. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами: на 19-й минуте открыли счет нальчане после точного удара Вениамина Медникова, за хозяев отличился Марио Пашалич (30).

Во втором тайме в течение четырех минут дубль оформил Лоренсо Мельгарехо (48, 52). Спустя шесть минут гости один мяч отыграли, отличился Магомед Гугуев, но в последние 10 минут матча «Спартак» забил дважды и довел счет до крупного. Вначале мяч в свои ворота отправил Ислам Жилов (81), а затем в чужие — Илья Кутепов (88).

Таким образом, «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России впервые с 2011 года. На этой стадии подопечные Массимо Карреры сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Действующим обладателем трофея является московский «Локомотив».

Ранее в среду бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев предложил переименовать Кубок страны в Национальный кубок президента РФ, чтобы повысить престиж соревнований.

Темы: Футбол в России
Источник: «Лента.ру»
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