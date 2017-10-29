Россиянин установил мировой рекорд по поднятию тяжестей

Российский спортсмен Юрий Белкин сумел поднять штангу весом в 440 килограммов, установив таким образом новый мировой рекорд.

Белкин побил достижение американца Кайлера Волама – несколько месяцев назад он сумел взять вес в 421,5 килограмма, передает НТВ.

Примечательно, что прошлогоднее достижение россиянина было всего на полтора килограмма легче – 420. При этом сам он весит 103 килограмма. На счету Белкина титулы чемпиона России и мира по классическому пауэрлифтингу среди мужчин.

