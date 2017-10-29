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Россиянин установил мировой рекорд по поднятию тяжестей

19:55 29.10.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Российский спортсмен Юрий Белкин сумел поднять штангу весом в 440 килограммов, установив таким образом новый мировой рекорд.

Белкин побил достижение американца Кайлера Волама – несколько месяцев назад он сумел взять вес в 421,5 килограмма, передает НТВ.

Примечательно, что прошлогоднее достижение россиянина было всего на полтора килограмма легче – 420. При этом сам он весит 103 килограмма. На счету Белкина титулы чемпиона России и мира по классическому пауэрлифтингу среди мужчин.
 

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России, Рекорды и выдающиеся спортивные достижения
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Комментарии читателей
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30.10.2017, 02:34
Гость: alex

Супер!- Василий Алексеев всего-то выжимал 255, а казалось - невозможно
29.10.2017, 22:37
Гость: Да никакой вид спорта

высоких достижений сейчас невозможен без химии! Присмотритесь к сестрам Уильямс в теннисе - они больше похожи на братьев! А Юрий всё равно герой! Химия-то есть у всех, а вот рекорд мира у Белкина! Причем фантастический рекорд при таком небольшом собственном весе атлета.
29.10.2017, 21:28
Гость: ВВВ

Здоровенные бугаи штанги неподъёмные тягают, а вагоны - дохлые студенты разгружают.
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