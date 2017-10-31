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Российский спортсмен перекрестился перед комиссий МОК

18:47 31.10.2017
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
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Российский лыжник Алексей Петухов осенил себя крестный знамением, чтобы убедить комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) в своей непричастности к махинациям с допинг-пробами.

«Я уже в конце заседания встал и перекрестился. Сказал комиссии, что я верующий человек и перед богом готов поклясться, что не причастен ни к каким махинациям с пробами», - цитирует спортсмена «Лента.ру».

По словам Петухова, он не знает каким еще способом можно убедить членов комиссии в своей невиновности. «Сказал, что бог и им судья», — добавил лыжник.

Петухов и еще трое российских лыжников в конце прошлого года были временно отстранены от участия в международных соревнованиях, поскольку их заподозрили в махинациях с пробами. Позднее один из них – Александр Легков – был оправдан, спортивный арбитраж отменил введенное в отношении него ограничение.
 

Темы: Россия, Лыжный спорт в России и в мире, Международный олимпийский комитет (МОК)
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