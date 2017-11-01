]]> ]]>
Главная Спорт Новости

МОК пожизненно отстранил российских спортсменов от Олимпиад

19:18 1.11.2017
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
Материалы по теме:

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК).

Комиссия признала спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил во время ОИ-2014 в Сочи и аннулировала их результаты, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменов Кристофа Вишеманна.

Юрист отметил, что решение МОК выходит за рамки результатов, которые были представлены комиссией WADA. Он также сделал акцент на том, что дело рассматривалось без дальнейшего расследования, новых доказательств. Кроме того, оно противоречит уже имеющемуся решению Спортивного арбитража (CAS).

Арбитраж в Лозанне в сентябре отменил временное отстранение Легкова и Белова от Олимпиад, сочтя их невиновными в нарушении антидопинговых правил. Суд разрешил им участвовать в международных соревнования уже с 1 ноября.
 

Темы: Россия, Лыжный спорт в России и в мире, Международный олимпийский комитет (МОК)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.11.2017, 00:20
Гость: Мамба

А БРИКС при чём здесь? Никого из них не выгоняют из олимпийского движения. С какого бодуна им нужна компания с Россией, а не с остальным миром? Но Россия может объединится с Абхазией, Ю. Осетией, ДНР, ЛНР и Приднестровьем. 6 стран - это уже представительная международная альтернативная олимпиада. И амеров на неё не пускать.
01.11.2017, 23:33
Гость: Александр

Олимпиада - изначально - ВОИНСКИЕ соревнования.
Россия уже ответила всему миру воинскими соревнованиями - танковый биатлон, авиадартс и т.д...
Олимпиады умрут. Ну и х! с ними! :)
01.11.2017, 23:28
Гость: Фома

Мы проглотили дисквалификацию и позор отстранения на Летних играх, МОК с подачи пиндосов вошел во вкус и дисквалификации "ни за что" будут продолжаться и дальше. В России некому защищать честь наших олимпийцев, чиновники зажрались,их все устраивает, у них все ровно, а правительству наплевать на честь страны и чувства отстраненных спортсменов и болельщиков страны. ПОЧЕМУ БЕЗВИННО ОТСТРАНЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА НЕ ПОДАЛИ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ИСКИ ПРОТИВ WADA И МОК??? а так же персонально против лиц, которые принимали решения о дисквалификации и клеветали на российских спортсменов. Почему наши чиновники от спорта молчат о МАССОВОМ применении допинга ВСЕМИ западными странами. Сколько можно терпеть этот позор для России и тот факт, что всякие проходимцы от спорта возят нашу страну носом по столу. А логика у ВАДА и МОК простая- проглотили-значит можно давить и унижать страну и дальше, а на зарплаты и дивиденды чиновников от спорта и лиц от правительства, курирующих наш спорт, этот позор НИКАК не скажется. Наши чиновники от спорта, видимо, берут пример с МИДа - страну унижают, забирают собственность, срывают флаги, лишают права голоса,запрещают вещание наших СМИ за рубежом, обложили мыслимыми и немыслимыми санкциями, а мы выражаем "разочарование" и ничего не делаем, тем самым провоцируя хамов на все более наглые действия.
Все комментарии (8)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.