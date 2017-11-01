МОК пожизненно отстранил российских спортсменов от Олимпиад

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК).

Комиссия признала спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил во время ОИ-2014 в Сочи и аннулировала их результаты, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсменов Кристофа Вишеманна.

Юрист отметил, что решение МОК выходит за рамки результатов, которые были представлены комиссией WADA. Он также сделал акцент на том, что дело рассматривалось без дальнейшего расследования, новых доказательств. Кроме того, оно противоречит уже имеющемуся решению Спортивного арбитража (CAS).

Арбитраж в Лозанне в сентябре отменил временное отстранение Легкова и Белова от Олимпиад, сочтя их невиновными в нарушении антидопинговых правил. Суд разрешил им участвовать в международных соревнования уже с 1 ноября.

