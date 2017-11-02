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МОК лишил медалей чемпиона Сочи-2014 Александра Легкова

15:20 2.11.2017
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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил медалей Зимней Олимпиады в Сочи 2014 года российского лыжника Александра Легкова, выигравшего золото в гонке на дистанции 50 километров и серебро как участник эстафеты. Он стал первым медалистом той Олимпиады, которого лишили медалей.

Легкова и еще одного российского участника Олимпиады, лыжника Евгения Белова, признали виновными в нарушении антидопинговых правил. Им запретили участвовать в Олимпийских играх.

Спортсмены, участвовавшие в эстафете вместе с Легковым, также лишились своих медалей.

Решение было принято по рекомендации комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая проверяет подозрения в нарушении антидопинговых правил, выдвинутые против российских спортсменов в так называемом докладе Макларена.

Александр Легков упоминался в публикации The New York Times в мае 2016 года, в которой говорилось, что по крайней мере 15 российских медалистов Зимней Олимпиады в Сочи 2014 года принимали допинг. Спортсмен отверг обвинения в употреблении допинга.

Источником этих данных был бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков; он говорил, что сам готовил допинговые коктейли для спортсменов. В 2017 году Россия заочно арестовала Родченкова и объявила в международный розыск.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны, Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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02.11.2017, 20:01
Гость: Так на Украине

Начнут вешаться от зависти.
02.11.2017, 20:00
Гость: С вас

И начнем. Только не спрашивайте "а за до".
02.11.2017, 19:20
Гость: Все верно

Мутко ушёл на повышение после "грандиозного успеха" в Сочи. Вся наша около спортивная камарилья просто ужасна своими деяниями и, пока, эта нечисть будет и впредь рулить и отмывать награбленное в спорте, НИКОГДА
ничего путного не будет.
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