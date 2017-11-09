Путин усмотрел связь между допинг-скандалами и выборами в РФ

Президент России Владимир Путин полагает, что допинг-скандалы в отношении отечественных спортсменов раздуваются с целью навредить президентским выборам.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает», - цитирует «Лента.ру» главу государства со ссылкой на «Интерфакс».

По словам президента, за всем этим стоят США. Путин пояснил, что сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) и прочие спортивные организации в значительной степени зависят от спонсоров, рекламодателей и приобретателей телевизионных прав.

«И контрольный пакет находится в Соединенных Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели», - подчеркнул президент.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в МОК обдумывают возможность запрета исполнения российского гимна на ОИ-2018 в Южной Корее, а также отстранения отечественных спортсменов от участия в церемонии открытия Игр. Таким образом комитет намерен наказать Россию за нарушения антидопинговых правил в ходе Олимпиады-2014 в Сочи.

