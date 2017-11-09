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Путин усмотрел связь между допинг-скандалами и выборами в РФ

20:35 9.11.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин полагает, что допинг-скандалы в отношении отечественных спортсменов раздуваются с целью навредить президентским выборам.

«Вот что меня беспокоит: Олимпиада должна начаться в феврале, а выборы у нас когда президентские? В марте. Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает», - цитирует «Лента.ру» главу государства со ссылкой на «Интерфакс».

По словам президента, за всем этим стоят США. Путин пояснил, что сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) и прочие спортивные организации в значительной степени зависят от спонсоров, рекламодателей и приобретателей телевизионных прав.

«И контрольный пакет находится в Соединенных Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели», - подчеркнул президент.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в МОК обдумывают возможность запрета исполнения российского гимна на ОИ-2018 в Южной Корее, а также отстранения отечественных спортсменов от участия в церемонии открытия Игр. Таким образом комитет намерен наказать Россию за нарушения антидопинговых правил в ходе Олимпиады-2014 в Сочи.
 

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Россия, США, Летние и зимние Олимпийские игры , Владимир Путин
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 08:09
Гость: D.D.

Вова, ты такой умный, когда молчишь, - ну олицетворяй ты себе ваш рай неизречимо - и самому на пользу, и свои же спасибо скажут.
...допинг-выборы... - иначе никаг, ибо патамушта, а каг иначе...
10.11.2017, 06:54
Гость: Допинг

интересует прежде всего спортсменов и чинуш,кормящихся от спорта.Народ спортом еще как интересуется до той поры,когда нищета и голод вытесняют интерес к спорту на обочину сознания.Наш прозорливый президент узрел в допинг скандалах угрозу своим выборам,а в тяжком положении народа такой угрозы для него нет.Что получил народ от громадных трат на Сочи,ничего,кроме прекращения индексаций пенсий и обвала рубля,а первенство по футболу то же самое.Зато наш великий спортсмен пытается тешить свое самолюбие за счет своего народа.Народ,все как один на выборы!Родченкова,гада,на виселицу.Это он,он сломал кайф моему президенту,сволочь.
10.11.2017, 06:42
Гость: Антон.

А меня вот что беспокоит- сколько мы,неафриканская нация , будем уныло как старые лошади, терпеть выборы одного из одного? Когда этот один набил карманы себе и кумовьям зятьям друзьям? А нам кинул пенсию в 200 долл. и заставляет называть себя гением!
Позорище!
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