Виталий Мутко прокомментировал решение WADA об отказе восстановить РУСАДА

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства об отказе восстановить в правах Российское антидопинговое агентство.

По словам Мутко, другого решения никто не ожидал, оно анонсировалось и комиссиями, и соответствующими изданиями, сообщает ТАСС.

Мутко заметил, что восстановление в правах антидопингового агентства и участие российской сборной в Олимпиаде являются разными вещами и никак с друг другом не связаны.

В начале декабря текущего года должно быть принято окончательное решение о судьбе сборной России на Олимпийских играх.