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Виталий Мутко прокомментировал решение WADA об отказе восстановить РУСАДА

09:39 16.11.2017
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства об отказе восстановить в правах Российское антидопинговое агентство.

По словам Мутко, другого решения никто не ожидал, оно анонсировалось и комиссиями, и соответствующими изданиями, сообщает ТАСС.

Мутко заметил, что восстановление в правах антидопингового агентства и участие российской сборной в Олимпиаде являются разными вещами и никак с друг другом не связаны.

В начале декабря текущего года должно быть принято окончательное решение о судьбе сборной России на Олимпийских играх.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Международный олимпийский комитет (МОК), Министерство спорта РФ
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Комментарии читателей
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16.11.2017, 12:09
Гость: ???у

Весь "допинг" уже десятилетиями сидит от Кремля и до "контор" со "слугами народа",оне привычные,уже "не вставляет".....
16.11.2017, 12:05
Гость: Ефим

Здесь нечего другого сказать, кроме: "Власть, позор тебе, ты не дееспособная!"
16.11.2017, 11:39
Гость: А чё?

Какой комментатор, такое к нему и отношение. Забыл или даже не понимал русскую поговорку - береги платье с нову, а честь с молоду. Ладно сам бы позорился, а то ведь из-за таких как он и его начальство вся страна в позоре и не в чести.
Все комментарии (14)
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