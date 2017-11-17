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WADA объяснило отказ восстановить РУСАДА в правах

10:42 17.11.2017
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Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать РУСАДА в качестве члена своей организации. Совет учредителей ВАДА озвучил свое решение на заседании, которое прошло в Сеуле. Президент организации Крейг Риди пояснил причины данного решения:

- Я вижу прогресс, которого добилось РУСАДА, они прошли уже 90% пути, осталось всего два пункта дорожной карты. Два пункта, которые, подчеркиваю, были согласованы всеми сторонами. Согласитесь, у меня как главы WADA просто нет права сказать сейчас: "Окей, извините, мы убираем эти требования и восстанавливаем вас". Это выглядело бы крайне странно, - заявил Риди в интервью "Р-Спорт".

При этом он подчеркнул, что в отказе восстановить РУСАДА в правах перед WADA нет прямой зависимости с допуском сборной России на Олимпиаду 2018.

Камнем преткновения в процессе восстановления РУСАДА стали два дополнительных критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Российская сторона неоднократно указывала на несоответствия данных, содержащихся в докладе.

Второй критерий - российская сторона должна предоставить доступ к допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу. Кроме того, глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор назвал проблемой получение пропуска в закрытые города, сказав, что "этот вопрос решен не до конца". Колобков, также выступивший на совете учредителей WADA, отметил, что проблемы с доступом в закрытые города как таковой нет, так как выявленный случай с затруднением пропуска на такую территорию не может указывать на невыполнение критерия.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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17.11.2017, 16:54
Гость: Бобориха

Надо вообще не платить взносы на функционирование МОК. И отказаться от участия в олимпийском движении, пока не будет создан механизм справедливого и равного участия спортсменов Всех стран. А не приоритет англосаксов и их подпевал!
17.11.2017, 16:15
Гость: 7575

Кому интересны их жалкие оправдания.
17.11.2017, 14:48
Гость: ???

Вы посмотрите национальный соства членов руководства ВАДА. Больше половины, представители США, Канады, Англии и Австралии.
Т.е. там рулят англосаксы.
Представителей спортивной державы России там вообще нет, а от Китая только 1 человек.
Кто их вообще выбирал? Так что ВАДА полностью подконтрольна США и пока ее не реформируют, в т.ч. урезов полномочия и формирование руководства на пропорциональной основе, ждать от американской ВАДА какой-то объективности не приходится.
Американцы подмяли под сеья практически весь международный спорт.
И именно так "выигрывают". Ура, больной олимпийской "чемпионке" Симоне Байлз.
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