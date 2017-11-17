WADA объяснило отказ восстановить РУСАДА в правах

Всемирное антидопинговое агентство приняло решение не восстанавливать РУСАДА в качестве члена своей организации. Совет учредителей ВАДА озвучил свое решение на заседании, которое прошло в Сеуле. Президент организации Крейг Риди пояснил причины данного решения:

- Я вижу прогресс, которого добилось РУСАДА, они прошли уже 90% пути, осталось всего два пункта дорожной карты. Два пункта, которые, подчеркиваю, были согласованы всеми сторонами. Согласитесь, у меня как главы WADA просто нет права сказать сейчас: "Окей, извините, мы убираем эти требования и восстанавливаем вас". Это выглядело бы крайне странно, - заявил Риди в интервью "Р-Спорт".

При этом он подчеркнул, что в отказе восстановить РУСАДА в правах перед WADA нет прямой зависимости с допуском сборной России на Олимпиаду 2018.

Камнем преткновения в процессе восстановления РУСАДА стали два дополнительных критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Российская сторона неоднократно указывала на несоответствия данных, содержащихся в докладе.

Второй критерий - российская сторона должна предоставить доступ к допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу. Кроме того, глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор назвал проблемой получение пропуска в закрытые города, сказав, что "этот вопрос решен не до конца". Колобков, также выступивший на совете учредителей WADA, отметил, что проблемы с доступом в закрытые города как таковой нет, так как выявленный случай с затруднением пропуска на такую территорию не может указывать на невыполнение критерия.