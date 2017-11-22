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Еще двое российских спортсменов лишились олимпийских наград

21:45 22.11.2017
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
Сюжет: Олимпийские игры в Сочи 2014

Российские скелетонисты Алекандр Третьяков и Елена Никитина лишены золотой и бронзовой медалей, завоеванных на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК)

За нарушение антидопинговых правил Третьякову и Никитиной пожизненно запретили выступать на международных соревнованиях. Наряду с ними комитет аннулировал результаты еще двух отечественных скелетонисток – Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

Ранее МОК признал нарушителями антидопинговых правил еще ряд российских атлетов. При этом у них также отобрали награды, завоеванные в Сочи – две золотые, две серебряные и одну бронзовую. В настоящее время под вопросом находится выступление российской сборной на Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.
 

Темы: Россия, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийские игры в Сочи 2014
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 02:17
Гость: алекс

мне его кололи-здоровей не СТАЛ!
пошел в лавку! за водкой!!! стало легче-до сих пор ЖИВУ!
А, вспомнил-систолия! Понял-мильдоний-ФУФЛО!
23.11.2017, 00:15
Гость: Можно подумать, что от этого кто-то на западе умрет

Титан как и алюминий - сырье дешевое, но требует очень много энерго-(в частности электро-)ресурсов для восстановления и выплавки. Вот и соответствующие заводы работают возле больших гидроэлектростанций вдалеке от цивилизации, где цена на электричество минимальна.
Но ничего незаменимого там нету.
22.11.2017, 23:15
Гость: Ну дык

сами напросились.И это ещё цветочки.
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