Еще двое российских спортсменов лишились олимпийских наград

Российские скелетонисты Алекандр Третьяков и Елена Никитина лишены золотой и бронзовой медалей, завоеванных на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК)

За нарушение антидопинговых правил Третьякову и Никитиной пожизненно запретили выступать на международных соревнованиях. Наряду с ними комитет аннулировал результаты еще двух отечественных скелетонисток – Марии Орловой и Ольги Потылицыной.

Ранее МОК признал нарушителями антидопинговых правил еще ряд российских атлетов. При этом у них также отобрали награды, завоеванные в Сочи – две золотые, две серебряные и одну бронзовую. В настоящее время под вопросом находится выступление российской сборной на Олимпийских играх-2018 в Южной Корее.

