СКР обвинил Родченкова в подмене результатов допинг-проб спортсменов

Следствие считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сам снабжал допинговыми препаратами спортсменов и тренеров и менял результаты тестирования, имея удаленный доступ к банку лаборатории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко.

По ее словам, следствие установило что Родченков самостоятельно распространял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им не были известны. Впоследствии эти препараты были установлены как допинговые. Следствие считает, что уничтожив допинг-пробы спортсменов и обвинив Россию в реализации допинговой программы, Родченков пытался скрыть результаты своей преступной деятельности в Антидопинговом центре.

«Конкретные факты совершенных им преступлений, связанных с манипуляциями результатами допинг-тестирования спортсменов, устанавливаются в ходе следствия», - добавила она.

В СК также отметили, что были получены доказательства уязвимости базы данных лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США. По словам Петренко, об этих уязвимостях было известно представителям WADA, которые еще в 2014 году указывали на это Родченкову.

«Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств», - заявила представитель СК.

В свою очередь комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пришла к выводу, что Родченков «говорил правду», давая объяснения о предполагаемой схеме сокрытия допинг-нарушений российскими спортсменами. Как пишет РИА Новости, МОК доверяет Родченкову, так как предоставленная им информация «подтверждается другими свидетельствами». «Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что, какие мотивы ни двигали бы Родченковым, и какие бы проступки в прошлом он ни совершил, он говорил правду, давая объяснения о схеме сокрытия допинг-нарушений, которой он руководил», - отмечается в заявлении МОК.

Родченков стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.