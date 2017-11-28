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СКР обвинил Родченкова в подмене результатов допинг-проб спортсменов

11:59 28.11.2017
Скриншот с сайта tvc.ru
Скриншот с сайта tvc.ru
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Следствие считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сам снабжал допинговыми препаратами спортсменов и тренеров и менял результаты тестирования, имея удаленный доступ к банку лаборатории, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета (СК) Светлану Петренко.

По ее словам, следствие установило что Родченков самостоятельно распространял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им не были известны. Впоследствии эти препараты были установлены как допинговые. Следствие считает, что уничтожив допинг-пробы спортсменов и обвинив Россию в реализации допинговой программы, Родченков пытался скрыть результаты своей преступной деятельности в Антидопинговом центре.

«Конкретные факты совершенных им преступлений, связанных с манипуляциями результатами допинг-тестирования спортсменов, устанавливаются в ходе следствия», - добавила она.

В СК также отметили, что были получены доказательства уязвимости базы данных лаборатории и о работе в ней посредством удаленного доступа Мигачева, Соболевского и Родченкова в период их деятельности и после их отъезда в США. По словам Петренко, об этих уязвимостях было известно представителям WADA, которые еще в 2014 году указывали на это Родченкову.

«Обладая правами доступа к базе и результатам тестирования спортсменов вплоть до июня 2016 года, они имели возможность бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств», - заявила представитель СК.

В свою очередь комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пришла к выводу, что Родченков «говорил правду», давая объяснения о предполагаемой схеме сокрытия допинг-нарушений российскими спортсменами. Как пишет РИА Новости, МОК доверяет Родченкову, так как предоставленная им информация «подтверждается другими свидетельствами». «Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что, какие мотивы ни двигали бы Родченковым, и какие бы проступки в прошлом он ни совершил, он говорил правду, давая объяснения о схеме сокрытия допинг-нарушений, которой он руководил», - отмечается в заявлении МОК.

Родченков стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Международный олимпийский комитет (МОК), Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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28.11.2017, 18:41
Гость: арина

1. а на каком основании его надо было задержать? за науплату алиментов или за неуплату ЖКХ? непогашенный кредит в банке?
2. у меня большие сомнения, что уродченков купил билет на прямой рейс до юсы. скорее всего, выехал по путевке на один из восточных курортов, а оттуда (при наличие денег и визы дело техники пересечь океан)
28.11.2017, 16:53
Гость: Ефим

СКР! Проснулись?
28.11.2017, 16:12
Гость: ???

Абсолютно верно.НО! Медали не выбрасывать, оставить себе как ЧЕСТНО выигранные, МОК послать на...ну понятно куда, прекратить с ними всякие отношения.
Прекратить финансирование и МОК и ВАДА, запретить чиновникам ВАДА и МОК въезд в Россию, заявить,что Россия НЕ БУДЕТ покупать права на трансляцию у МОК, заявить,что решения МОК и ВАДА по нашим спорстменам не признаем, как сфальсифицированные, бесчестные и жульнические.
Россия вернется в МОК и ВАДА ТОЛЬКО после того,как эти организации подвергнуться реформированию.
Первое- ВАДА должна переехать из США в Европу или Индию.
Второе - представительство в ВАДА и МОК должно быть пропорциональным, недопустимо когда руководство ВАДА на 80% состоит из англосаксов.
Половина США и Канада, остальное Англия и Австралия. НИ ОДНОГО представителя России в руководстве ВАДА нет.От Китая ТОЛЬКО один!
ВАДА НЕ ИМЕЕТ права, пересматривать пробы после истечения года, после их сдачи, не имеет права принимать претензии к сохранности проб, после того как они приняты в хранилище ВАДА по акту, это исключит возможность для махинаций.Тогда все эти царапины чиновники ВАДА засунут себе...ну понятно куда.
Запретить какой-либо стране делать взносы в ВАДА и МОК более 20% от общей суммы взносов.
Если не ошибаюсь 80% взносов в ВАДА делают США. О какой объективности может идти речь.
И последнее, если Россия выйдет из этих организаций, посмотрим кого следующего эти жулики будут травить. Похоже это Китай и тогда у нас будет союзник. И очень сильный.
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