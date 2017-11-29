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Опубликованы допинговые дневники информатора WADA Родченкова

13:45 29.11.2017
Фото с сайта sport.com
Фото с сайта sport.com
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The New York Times опубликовала дневниковые записи информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. В них он рассказывает об участии в российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

В записи от 3 февраля 2014 года (за четыре дня от открытия Игр в Сочи) Родченков указал, что передал министру спорта Виталию Мутко список «Дюшес» — перечень спортсменов, которые использовали смесь допинга и алкоголя.

Тогда же Мутко предложил «оставить Сочи как запасную площадку», говорится в дневнике. Как поясняется в тексте NYT, речь идет о том, чтобы продолжать эксперименты с допингом на базе созданной в Сочи лаборатории. Родченков также упоминает встречи по поводу допинга с заместителем Мутко Юрием Нагорных и главой управления медицинских и научно-исследовательских программ Олимпийского комитета России Ириной Родионовой.

Эти записи будут использованы комиссией Дениса Освальда, которая ведет расследование о государственной допинг-программе в России. По его результатам исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря вынесет решение о допуске сборной России на Олимпийские игры 2018 года.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Родченков выдал за список «Дюшес» медальный план на Олимпийские игры в Сочи. Отмечается, что план составляли специалисты из Канады, готовившие спортсменов своей страны к домашней Олимпиаде-2010 в Ванкувере по программе «Завладей пьедесталом».

О применении в России централизованной системы употребления допинга и сокрытия положительных проб Родченков впервые рассказал в 2016 году. Россия с тех пор неоднократно отвергала эти заявления.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 18:56
Гость: есть еще наивные,

кто верит в демократию вообще:)
29.11.2017, 18:28
Гость: А почему не "меркатор"?

Ты уверен, что Алекс ошибся? Он про ледоруб ничего не сказал, а Меркатор так звали пирата, из фильма "Анжелика маркиза ангелов", который боролся за справедливость и уничтожал подонков.
Ты забыл хорошую русскую поговорку- поспешишь, людей насмешишь.
Ты ,насмешил. Так что кто малахольный? Ты, да еще и хам.
29.11.2017, 18:23
Гость: ???

Через пару лет он еще что -нибудь "вспомнит".
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