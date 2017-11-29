Трех российских бобслеистов пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах

Международный олимпийский комитет за нарушение антидопинговых правил пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина (обладатели Кубка Мира).

Их результаты на Играх 2014 года в Сочи были аннулированы, спортсменам запрещено участвовать в Играх в любом качестве, сообщает пресс-служба МОК.

Санкции к российским бобслеистам были применены после расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи экипажи Касьянова показали четвертый результат в соревнованиях двоек и четверок (с Пушкаревым и Хузиным). После аннулирования результатов Александра Зубкова в обоих видах, экипажи Касьянова должны были получить бронзовые медали.

После отстранения Касьянова, бронзовыми призерами в двойках станут латвийцы Оскар Мелбардис и Даумант Дрейшкенс, а в четверках - британцы Джон Джеймс Джексон, Брюс Таскер, Стюарт Бенсон и Джоэл Ферон.

Согласно сообщению на сайте Федерации бобслея России, можно лишь высказать опасение о том, что сборную России решили если и допустить в Играм в Пхенчхане, то допустить обезглавленной, без лучших спортсменов, сделав участие страны в Играх формальным.