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Троих российских спортсменок отстранили от участия в ОИ

18:00 1.12.2017
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
Сюжет: Олимпийские игры в Сочи 2014

Биатлонистка Ольга Зайцева, а также лыжницы Анастасия Доценко и Юлия Чекалева отстранены от участия в международных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) признал их нарушившими антидопинговые правила и пожизненно запретил выступать на олимпийских играх.

Зайцева лишена серебряной медали, завоеванной в Сочи, в эстафете вместе с Екатериной Шумиловой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой. Последние две также были ранее признаны нарушительницами антидопинговых правил.

В общей сложности МОК отобрал у российских спортсменов 10 медалей, завоеванных на ОИ-2014 в Сочи. В результате сборная РФ утратила первое место в медальном зачете.

Ранее чешская биатлонистка Габриэла Коукалова предложила отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее.
 

Темы: Россия, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийские игры в Сочи 2014
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 20:57
Гость: Махмуту

Не так строго,внизу текста есть сноска и можно сообщить об ошибке.
01.12.2017, 19:18
Гость: полухохол

Ситуация с "пожизненным"отстранением российских спортсменов всех видов спорта,продолжает запланированную и осуществляемую "шизофрению"в США, при выборах Президента.Эту ситуацию спланировали и контролируют спецслужбы США,для этого не надо быть "контриком".НИКАКИЕ ЮРИСТЫ И ТЕМ БОЛЕЕ "ОПРАВДАНИЯ",НЕ ПОМОГУТ!Это же было и в ПАСЕ.НУЖНА ЯСНАЯ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОГРАММА ,КАК В ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ, ТАК И ДАЛЬНЕЙШАЯ ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ,ПУБЛИЧНАЯ ПРОГРАММА ,ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ "ЗАКАЗНОЙ"ХАРАКТЕР ЭТОЙ ПРОВОКАЦИИ!И конкретно "кто есть,ху",от кого получают "сребренники"все эти "мухоморы"в "вадах" и мок.Один из элементов "холодной войны",уже идущей давно,но как всегда Кремль "выжидал",аналогично другим ситуациям и "дождался"."Поздно пить боржоми".....нужна АЛЬТЕРНАТИВА!
01.12.2017, 19:08
Гость: Махмут

"Троих российских спортсменок отстранили от участия в ОИ"
- Аж уши режет. Почему троих, а не трёх. Они что, этот допинг из одной бутылки на троих сообразили? А автор при этом свечку держал.
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