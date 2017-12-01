"Троих российских спортсменок отстранили от участия в ОИ"

Биатлонистка Ольга Зайцева, а также лыжницы Анастасия Доценко и Юлия Чекалева отстранены от участия в международных соревнованиях.

Международный олимпийский комитет (МОК) признал их нарушившими антидопинговые правила и пожизненно запретил выступать на олимпийских играх.

Зайцева лишена серебряной медали, завоеванной в Сочи, в эстафете вместе с Екатериной Шумиловой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой. Последние две также были ранее признаны нарушительницами антидопинговых правил.

В общей сложности МОК отобрал у российских спортсменов 10 медалей, завоеванных на ОИ-2014 в Сочи. В результате сборная РФ утратила первое место в медальном зачете.

Ранее чешская биатлонистка Габриэла Коукалова предложила отстранить российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

