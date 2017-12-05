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Сборной России отказали в допуске к Олимпиаде-2018

21:50 5.12.2017
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную РФ от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

Принять участие в Играх смогут только те российские спортсмены, которые докажут свою непричастность к нарушениям антидопинговых правил. При этом выступать им разрешается под нейтральным флагом, сообщается на сайте МОК.

Исполком МОК принимал решение, ориентируясь на выводы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Они перепроверяли допинг-пробы россиян, выступавших на ОИ-2014 в Сочи, и сотрудников Минспорта РФ на причастность к сокрытию положительных проб.

Ранее МОК отобрал у российских спортсменов ряд медалей, завоеванных в Сочи и пожизненно отстранил от международных соревнований. В результате сборная РФ утратила первое место в общекомандном зачете.
 

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 04:41
Гость: А это "что то"

не шуршит?
06.12.2017, 04:38
Гость: С тебя твою копеечку

возьмут тщательно и молча.
И заплатят как миленькие.
Потому как попались.
А не заплатят - будут играть и соревноваться сами с собой, а на этом бабла не срубишь и капитализацию опустишь ниже канализации.
И кстати, об ответственности.
Если спортсмен попавшийся на употреблении взрослый дееспособный гражданин то "онижедети" не применимо.
Если это дети - за растление всю эту тренерско-чиновничью шоблу на нары и надолго.
06.12.2017, 04:30
Гость: Владимир В. из Сибири

Надо байкотировать Олимпиаду.Игры превратились в политическое действо, ничего не имеющее с лозунгами де Кубертена.И вообще выйти из Олимпийского движения по тем же причинам.Наши взносы затребовать назад и не платить в будущем.Не платить 15 млн руб.На разрешение выйти в конце Олимпиады под российским флагом не поддаваться, ибо англосаксы и их шушера найдут причины запретить выход под российским флагом.И конечно, не транслировать на государственных радио- телеканалах. Надо быть гордым за страну, а Жуков чуть-ли не благодарил МОК за прекращение расследований.Или мы виноваты, тогда надо прямо сказать, или у наших чиновников есть интересы за рубежом.
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