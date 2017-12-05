Сборной России отказали в допуске к Олимпиаде-2018

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную РФ от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

Принять участие в Играх смогут только те российские спортсмены, которые докажут свою непричастность к нарушениям антидопинговых правил. При этом выступать им разрешается под нейтральным флагом, сообщается на сайте МОК.

Исполком МОК принимал решение, ориентируясь на выводы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Они перепроверяли допинг-пробы россиян, выступавших на ОИ-2014 в Сочи, и сотрудников Минспорта РФ на причастность к сокрытию положительных проб.

Ранее МОК отобрал у российских спортсменов ряд медалей, завоеванных в Сочи и пожизненно отстранил от международных соревнований. В результате сборная РФ утратила первое место в общекомандном зачете.

