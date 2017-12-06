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Рашкин обвинил Мутко в унижении чести и достоинства России

18:00 6.12.2017
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Первый замглавы думского комитета по делам национальностей Валерий Рашкин подал в суд на вице-премьера Виталия Мутко.

Иск к замглавы кабмина он направил в Савеловский суд Москвы. По мнению Рашкина, Мутко не сумел добиться допуска сборной РФ до участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

«Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде», — цитирует РБК исковое заявление.

Депутат считает, что вице-премьер должен уйти в отставку, а также принести извинения всем гражданам России «за унижение чести и достоинства страны».

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации российского олимпийского комитета и недопуске до участия в ОИ-2018 сборной РФ. Выступить на соревнованиях в Южной Корее смогут только отдельные спортсмены, доказавшие свою непричастность к нарушениям антидопинговых правил. При этом участвовать в играх они будут под нейтральным флагом.
 

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Государственная Дума РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 21:22
Гость: Я худею!

Мудко честно отрабатывает платящееся ему бабло.
Шныряет "при столе", шустрит, подносит.
А что профнепригоден, ну, не беда. Зато предан, как дворовый Бобик.
Впрочем, как и вся "околопрестольная" кодла.
06.12.2017, 21:03
Гость: Том**

Была бы у того капля совести, что это Мутко повышает. Удивляться нечего ведь он ещё в 1980 году стал членом КПСС. Чем больше позорит Россию, тем больше заслугМутко уверен:
- Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
- Орден Почёта
- Орден Дружбы
- Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
- Медаль «В память 1000-летия Казани»
- Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации
- Почётная грамота Правительства Российской Федерации
- Почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Мутко уверен, что государство будет очень активно, как говорится, до последнего патрона защищать своих чиновников воров в спорте...
06.12.2017, 20:43
Гость: Том**

Сколько лет на этом русском форуме, сколько наблюдаю выступления этого коммуниста Рашкина - в первый раз поддерживаю его выступление в защиту чести России.
Странно что фракция КПРФ забилась под веник. Такой благодатный повод и помалкивают. Один Рашкин отдувается.
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