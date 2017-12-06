Рашкин обвинил Мутко в унижении чести и достоинства России

Первый замглавы думского комитета по делам национальностей Валерий Рашкин подал в суд на вице-премьера Виталия Мутко.

Иск к замглавы кабмина он направил в Савеловский суд Москвы. По мнению Рашкина, Мутко не сумел добиться допуска сборной РФ до участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

«Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде», — цитирует РБК исковое заявление.

Депутат считает, что вице-премьер должен уйти в отставку, а также принести извинения всем гражданам России «за унижение чести и достоинства страны».

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации российского олимпийского комитета и недопуске до участия в ОИ-2018 сборной РФ. Выступить на соревнованиях в Южной Корее смогут только отдельные спортсмены, доказавшие свою непричастность к нарушениям антидопинговых правил. При этом участвовать в играх они будут под нейтральным флагом.

