Шорт-трекист Виктор Ан согласился на нейтральный статус на ОИ-2018

Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не собирается пропускать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане и согласен выступать на них под нейтральным флагом.

«Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться», - цитирует его «Лента.ру» со ссылкой на агентство Yonhap. Спортсмен также выразил надежду на то, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее.

Накануне исполком МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в ОИ-2018. На соревнованиях смогут выступить только отдельные спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговым нарушениям. При этом они должны будут участвовать в Играх под нейтральным флагом.

Ан является шестикратным олимпийским чемпионом. Три золота Олимпиад он завоевал в составе южнокорейской сборной. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство и выиграл еще три олимпийских золота на Играх-2014 в Сочи.

