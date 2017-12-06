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Шорт-трекист Виктор Ан согласился на нейтральный статус на ОИ-2018

20:45 6.12.2017
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Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не собирается пропускать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане и согласен выступать на них под нейтральным флагом.

«Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться», - цитирует его «Лента.ру» со ссылкой на агентство Yonhap. Спортсмен также выразил надежду на то, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее.

Накануне исполком МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в ОИ-2018. На соревнованиях смогут выступить только отдельные спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговым нарушениям. При этом они должны будут участвовать в Играх под нейтральным флагом.

Ан является шестикратным олимпийским чемпионом. Три золота Олимпиад он завоевал в составе южнокорейской сборной. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство и выиграл еще три олимпийских золота на Играх-2014 в Сочи.
 

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 10:45
Гость: Серёга

Виктор Ан пожалуй единственный из всех российских спортсменов имеет право на выступление под олимпийским флагом.
Южная Корея - его родина. Весь своё фундамент свой он заложил - ТАМ, а не в России (сколько Россия ему дала - он вернул с лихвой).
А вот остальные все наши олимпийцы такого морального права не имеют.
Но, если за свой счёт - пусть едут. Это на их совести. Всем поехавшим - презрение до конца дней.
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Мне больше интересен окончательный официальный ответ наших властей. Молчание затягивается... Невразумительное мычание чиновников, которое сейчас слышно - не в счёт.
Если опять умоются, как во время Бразильской олимпиады - никакой "крымнаш" не спасёт от презрения к нашим властям. А результаты на выборах желательно иметь получше...
07.12.2017, 10:26
Гость: АГД

А никто именно от него ничего и не требует и не укоряет его, ну едет и едет, его право. А вот с чинуш надо спросить.
07.12.2017, 10:20
Гость: Контрразведчик

Под белым флагом, поедут пленные, ПОЗОР!!! На прошлой олимпиаде в Сочи, Российские супер-хоккеисты, капитан Павел Дацюк, заняли всего лишь 5-е(пятое) место-ПОЗОР!!! Всё тонко рассчитано масонами с "пленными рабами" и не имеющих "честь" людей", никто разговаривать больше не будет.)))
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