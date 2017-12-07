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Мутко ответил «ну вы разворачиваете» на вопрос об ответственности за Игры

15:07 7.12.2017
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Вице-премьер Виталий Мутко ответил на вопрос о своей персональной ответственности за ситуацию с олимпийской сборной России.

«Ну о чем вы. Ну вы разворачиваете... Конечно, я с этой командой. И сейчас главная задача — защитить честь и достоинство этих ребят. И я это буду делать», — сказал Мутко, отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, чувствует ли он персональную ответственность за то, что исполком МОК лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Корреспондент РБК обратил внимание вице-премьера на распространенное мнение о том, что Мутко лично ответственен за ситуацию с российской сборной.

«Ну послушайте, мало ли кто будет сейчас заявлять. Ну мы не будем сейчас реагировать на каждое заявление», — прервал Мутко корреспондента.

Что касается возможнсти его отставки, Виталий Мутко не стал это комментировать, сообщает "Р Спорт". 

"Давайте мы сейчас не будем этот вопрос (затрагивать), есть кому там решения эти принимать. Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент (готов уйти – ред.), если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу", - сказал Мутко журналистам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российскую сборную от зимней Олимпиады в Пхёнчхане в 2018 году. Допущенные до соревнований спортсмены из России — те, кто не был замешан в допинговом скандале, — смогут выступать под нейтральным флагом.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 21:30
Гость: эти люди

не боятся никакой ответственности... потому что тврдо знают что ни за что они отвечать не будут))
07.12.2017, 20:24
Гость: Павел__

Неужто "верный сподвижник" "самого", которым этот самый "сам" всегда доволен, как-бы всякие ВАДы не издевались над нашими спортсменами - так поступит?
Не, присоединюсь к "86%" при помощи метода "не буду об этом думать, за нас думает Путин, если он доверяет мутко - значит всё в порядке".
07.12.2017, 20:19
Гость: *

"Уйти" он "готов" и "в момент" де "любой",
России ярлык присобачив такой!..
А то не пришло в головенку нахалу,
Что срок (и пожизненный!) дать ему мало?
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