Мутко: Россия будет в суде доказывать, что медали в Сочи завоеваны честно

Каждая российская медаль на Олимпиаде в Сочи была завоевана честно, российские власти будут доказывать это через суд. Об этом заявил вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

«Любая олимпийская медаль в Сочи (зимние Олимпийские игры 2014 г. - прим. агентства) честно завоевана, и мы будем в судах это доказывать», - подчеркнул В.Мутко.

Он также заявил, что в ближайшее время будет находиться рядом с российскими спортсменами, которые, по его словам были отстранены незаконно.

«Мы не считаем, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) абсолютно справедливо. Ситуация постоянно нагнетается. Сейчас есть кого отправлять в отставку, а я сейчас должен быть рядом со спортсменами, которые, я уверен, незаконно наказаны», - сказал В.Мутко.

Исполком МОК 5 декабря 2017 г. отстранил сборную Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. При этом МОК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.

СМИ 7 декабря сообщили о том, что В.Мутко после отстранения российской сборной от Олимпиады впервые объявил о готовности уйти в отставку.

Сборная России лишилась несколько медалей Сочи-2014 по решению МОК, спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил.