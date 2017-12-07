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Мутко: Россия будет в суде доказывать, что медали в Сочи завоеваны честно

17:24 7.12.2017
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Каждая российская медаль на Олимпиаде в Сочи была завоевана честно, российские власти будут доказывать это через суд. Об этом заявил вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

«Любая олимпийская медаль в Сочи (зимние Олимпийские игры 2014 г. - прим. агентства) честно завоевана, и мы будем в судах это доказывать», - подчеркнул В.Мутко.

Он также заявил, что в ближайшее время будет находиться рядом с российскими спортсменами, которые, по его словам были отстранены незаконно.

«Мы не считаем, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) абсолютно справедливо. Ситуация постоянно нагнетается. Сейчас есть кого отправлять в отставку, а я сейчас должен быть рядом со спортсменами, которые, я уверен, незаконно наказаны», - сказал В.Мутко.

Исполком МОК 5 декабря 2017 г. отстранил сборную Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. При этом МОК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.

СМИ 7 декабря сообщили о том, что В.Мутко после отстранения российской сборной от Олимпиады впервые объявил о готовности уйти в отставку.

Сборная России лишилась несколько медалей Сочи-2014 по решению МОК, спортсменов обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Темы: Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 21:34
Гость: Да кто ж

его отправит? Он же памятник! (выброшенным деньгам)
07.12.2017, 21:33
Гость: Не дрейфь!

Будет!
07.12.2017, 21:30
Гость: Остап

Это проблема. Доказать обратное чиновникам ВАДА будет страшно сложно. Только поздно.
Все комментарии (24)
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