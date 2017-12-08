Володин выступил против поездки парламентариев на ОИ-2108

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не поддержал инициативу о поездке депутатов на Олимпиаду-2018 в Южной Корее.

«Если мы не можем обеспечить возможность выступления нашим спортсменам под нашим флагом, от имени нашей страны, нам там делать нечего», - цитирует спикера РИА «Новости».

Тем депутатам, которые все-таки намерены посетить соревнования в Пхеньчхане, он порекомендовал взять отпуск за свой счет.

Предложение о поездке с целью поддержки отечественных спортсменов исходило от зампреда думского комитета по физкультуре и спорту Валерия Газаева. По его словам, многие депутаты выразили желание отправиться на Олимпиаду вместо апрельского отпуска.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную РФ от участия в ОИ-2018. На соревнования смогут поехать только те российские спортсмены, которые докажут непричастность к нарушениям антидопинговых правил. Выступать они будут под нейтральным флагом.

