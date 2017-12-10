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Союз биатлонистов России частично ограничили в правах

21:03 10.12.2017
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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил понизить статус Союза биатлонистов России (СБР) до временного членства с ограниченными правами. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение принято в связи с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) признал троих российских биатлонистов нарушителями антидопинговых правил. Кроме того, еще ряд спортсменов попали под подозрения.

Ограничение в правах лишает Россию права голоса в конгрессе IBU, возможности проводить конгресс или выдвигать кандидатов на выборы.

Вопрос о восстановлении СБР в правах будет рассматриваться только по окончании сезона 2017-2018 годов. Для положительного решения вопроса необходимо, чтобы МОК снял отстранение с Олимпийского комитета России, отсутствовали связанные с допингом нарушения российскими спортсменами после 1 января 2017 года. Наряду с этим от СБР требуется полное сотрудничество с расследованиями в отношении предполагаемых нарушений.

Если IBU сочтет, что условия не выполнены, он продлит срок действия санкций.
 

Темы: Россия, Биатлон в России и в мире
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 00:19
Гость: А чё?

Для положительного решения вопроса о правах наши спортсмены должны выступать под флагом сообщества нетрадиционной ориентации, а как запасной вариант можно использовать флаг Газпрома. Ответ должен быть неординарным, ведь газ за нас! А Мутко пусть через СМИ предложит Баху руку и сердце и предложит выйти за него замуж. Пусть попробует отказать, неверный. А ещё можно послать на олимпиаду Медведева в спортивном костюме сборной, типа как частное лицо, а вся его охрана и обслуга тоже в таких же костюмах. Частное лицо и гости могут быть в любой одежде и с любыми флагами. Они к нему побоятся подойти, тем более там и зятёк "газ за вас" обитает со внуками.
10.12.2017, 23:40
Гость: Мастер

Ограничили права - приостановить выплаты членских взносов в союз, пока не восстановят в правах. Все просто.
10.12.2017, 23:35
Гость: МВИ

Очень интересная ситуация складывается в мире спорта,особенно в верхних этажах. Первое назначение МОК-это справедливое действие в любом виде спорта(судейство),второе создать равнозначные условия для всех спортсменов,третье-исключить политику от вмешательства в спорт.
Все три правила нарушены на 100%. Спортсмены сша и евросоза(просвещённого мира) получили возможность легально применять дополнительно всевозможные медецинские препараты для наращивания выносливости с использованием наркотиков. Вот это и есть основная задача МОК-борьба с допингом в спорте.
Выходит вся эта контора не справились с основной своей обязанностью,этот значит этот орган должен быть расформирован и предстать перед судом.
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