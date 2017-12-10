Союз биатлонистов России частично ограничили в правах

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил понизить статус Союза биатлонистов России (СБР) до временного членства с ограниченными правами. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение принято в связи с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) признал троих российских биатлонистов нарушителями антидопинговых правил. Кроме того, еще ряд спортсменов попали под подозрения.

Ограничение в правах лишает Россию права голоса в конгрессе IBU, возможности проводить конгресс или выдвигать кандидатов на выборы.

Вопрос о восстановлении СБР в правах будет рассматриваться только по окончании сезона 2017-2018 годов. Для положительного решения вопроса необходимо, чтобы МОК снял отстранение с Олимпийского комитета России, отсутствовали связанные с допингом нарушения российскими спортсменами после 1 января 2017 года. Наряду с этим от СБР требуется полное сотрудничество с расследованиями в отношении предполагаемых нарушений.

Если IBU сочтет, что условия не выполнены, он продлит срок действия санкций.

