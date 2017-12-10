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ФИФА проверит российских футболистов на допинг

19:19 10.12.2017
Фото © Foto-net с сайта fifa.com
Фото © Foto-net с сайта fifa.com
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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о намерении провести перепроверку допинг-проб российских футболистов.

По словам представителей ФИФА, федерация будет действовать по методу Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет The Daily Mail. Перепроверка проб отечественных футболистов начнется во второй половине января будущего года.

Ранее сообщалось, что ФИФА получит от WADA новые сведения о применении допинга российскими футболистами. Речь, в частности, идет о базе данных московской лаборатории, содержащей информацию за период с 2011 по 2015 годы.

Инициатива проведения расследования принадлежит главе МОК Томасу Баху. Некоторое время назад он предложил ФИФА обратиться к руководителю одной из комиссий комитета Самуэлю Шмиду за сведениями о возможных нарушениях в российском футболе.
 

Темы: Россия, Футбол в России, Международный олимпийский комитет (МОК), ФИФА
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Комментарии читателей
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10.12.2017, 23:13
Гость: Финский эксперт

На чемпионате мира российская антидопинговая комиссия должна брать пробы со всех стопроцентно, а команды тех, чей хоть один игрок откажется, отправлять домой под "Прощение славянки". Пробы хранить минимум десять лет с расчетом на будущее.
10.12.2017, 23:12
Гость: ёёёёёё

Если остранят,то запретить чиновникам от ФИФА пребывание в РФ ,как угрозу безопасности стране. Вышибут наших футболистов из ФИФА? А они у нас есть?
10.12.2017, 22:13
Гость: Мастер

Отстранение футбольной сборной России, хозяйки чемпионата мира - основная цель проверки.
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