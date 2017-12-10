ФИФА проверит российских футболистов на допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о намерении провести перепроверку допинг-проб российских футболистов.

По словам представителей ФИФА, федерация будет действовать по методу Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет The Daily Mail. Перепроверка проб отечественных футболистов начнется во второй половине января будущего года.

Ранее сообщалось, что ФИФА получит от WADA новые сведения о применении допинга российскими футболистами. Речь, в частности, идет о базе данных московской лаборатории, содержащей информацию за период с 2011 по 2015 годы.

Инициатива проведения расследования принадлежит главе МОК Томасу Баху. Некоторое время назад он предложил ФИФА обратиться к руководителю одной из комиссий комитета Самуэлю Шмиду за сведениями о возможных нарушениях в российском футболе.

