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Российские спортсмены согласились ехать на Игры-2018 под нейтральным флагом

12:42 11.12.2017
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Большинство российских спортсменов согласились поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан под нейтральным флагом. Об этом рассказала глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.

«Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — добавила она.

Помимо этого Россия попросит Международный олимпийский комитет пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации некоторых спортсменов, иначе сложится ситуация, «когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет», передает "Интерфакс".

Официальное решение Москвы по поводу выступления россиян на Играх-2018 будет оглашено 12 декабря.

Международный олимпийский комитет запрети российской сборной выступать в Пхенчхане с флагом и гимном. Помимо этого на Игры будет закрыт доступ российским спортивным чиновникам, а бывший министр спорта России Виталий Мутко отстранен пожизненно.

Решение МОК основано на выводах комиссии Дениса Освальда, которая пришла к выводу, что в России существовала система применения допинга с участием чиновников Минспорта. Россию лишили 11 медалей, полученных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, страна опустилась с первого на третье место в медальном зачете.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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11.12.2017, 21:49
Гость: АГА!

Так то так, но я уверен, бояре плохие когда "Царь-Батюшка" позволяет,или чего хуже - потворствует.Особливо, когда они "СВОИ".
11.12.2017, 21:13
Гость: наталья

РЕФЕРЕНДУМ ЕЩЕ ДО ОЛИМПИАДЫ И КАТЕГОРИЧЕСКИ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА МИНИСТЕРСТВО И КОМИТЕТЫ ОТ СПОРТА И ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ СПОРТА - ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ВОТ НА ЧТО ДОЛЖНЫ ИДТИ ДЕНЬГИ А УНИЖЕНИЕ РОССИИ ПРОСТО УЖЕ ЗАШКАЛИВАЕТ ПРИЧЕМ СВОЕЙ ЖЕ ВЛАСТЬЮ - РЕФЕРЕНДУМ!
11.12.2017, 18:46
Гость: Кот Мурр

Поддержу Коллегу.Страшно обидно было когда гнобили наши замечательных героев-параолимпийцев.Отыгрались на инвалидах зпадные твари.И НИ КТО НЕ ЗАСТУПИЛСЯ ЗА НИХ!Ни одна откормленная мордаиз мудковской орды!Вот и расплата за то МАЛОДУШИЕ И ТРУСОСТЬ!
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