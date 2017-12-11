Российские спортсмены согласились ехать на Игры-2018 под нейтральным флагом

Большинство российских спортсменов согласились поехать на Олимпийские игры в Пхенчхан под нейтральным флагом. Об этом рассказала глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая.

«Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — добавила она.

Помимо этого Россия попросит Международный олимпийский комитет пересмотреть решения о пожизненной дисквалификации некоторых спортсменов, иначе сложится ситуация, «когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет», передает "Интерфакс".

Официальное решение Москвы по поводу выступления россиян на Играх-2018 будет оглашено 12 декабря.

Международный олимпийский комитет запрети российской сборной выступать в Пхенчхане с флагом и гимном. Помимо этого на Игры будет закрыт доступ российским спортивным чиновникам, а бывший министр спорта России Виталий Мутко отстранен пожизненно.

Решение МОК основано на выводах комиссии Дениса Освальда, которая пришла к выводу, что в России существовала система применения допинга с участием чиновников Минспорта. Россию лишили 11 медалей, полученных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, страна опустилась с первого на третье место в медальном зачете.