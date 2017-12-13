Заседание ОКР: вопросов больше, чем ответов

Прошедшее вчера заседание Олимпийского комитета России так и не дало ответа на несколько ключевых вопросов

Но одно ясно точно – сборная России, вернее, «олимпийские спортсмены из России», на Олимпиаду-2018 в Южную Корею поедут. Причем за это высказались федерации всех видов спорта. Можно долго спорить о правильности такого решения, но это уже непреложный факт и его надо принять. Как снег за окном и серое небо.



Фото с сайта olympic.ru

В этой связи сразу же возникает вот какой вопрос: на заседании Олимпийского комитета ничего не было сказано, кто именно поедет в Пхенчхан и какова будет процедура отбора спортсменов?

Понятно, что самостоятельно федерации смогут лишь подготовить списки олимпийцев, которые затем должен утвердить МОК. Так называемое «утверждение» должно закрыть дорогу на Олимпиаду недобросовестным спортсменам, в то время как «чистым» олимпийцам дадут зеленый свет.

Но какими критериями будет руководствоваться МОК, разделяя российских спортсменов на недобросовестных и «чистых»? Кто в конечном итоге определит состав «олимпийских спортсменов из России»? Родченков, WADA, Макларен?

Если это так, то о хорошем выступлении в Пхенчхане можно забыть. Тот же Родченков пообещал уничтожить российское олимпийское движение и, если его допустят к формированию списка «грязных» спортсменов, то в угоду своим американским хозяевам он оторвется по полной. То же самое можно сказать и про Макларена, да и про других спортивных чиновников.

Судя по тому, что буквально накануне пожизненную дисквалификацию получили шесть спортсменок из женской хоккейной сборной, остается только догадываться, какую «чистку» бюрократы МОК устроят всей российской команде.

Хотя уже сейчас ясно, что в Корее «олимпийских спортсменов из России» не ожидает ничего хорошего. Уж если западные «партнеры» взялись за кнут, а наши спортивные чиновники покаянно извинились и подставили спину, то порка будет устроена показательная. Какой так называемое «олимпийское движение» ещё не видело.

Не стоит забывать и о судействе. Оно и раньше-то оставляло желать лучшего, а теперь с нашими спортсменами и вовсе церемониться не будут. Вот, допустим, засудят наших фигуристов или биатлонистов, так протесты можно даже не подавать. Потому что нам вполне резонно ответят: «А вы кто такие? Вам сделали милость, допустили на Игры, а вы ещё права тут будете качать?»

В общем, остается только посочувствовать нашим спортсменам, решившим участвовать во всем этом псевдоолипийском балагане.

Почему псевдоолимпийском? Да потому что так называемое «олимпийское движение», за которое так цепляются наши спортивные чиновники, призывающие не злить МОК и ехать выступать под белым флагом, это не олимпийское движение, каким его замышлял Пьер де Кубертен, а коммерческое предприятие в чистом виде. Где крутятся огромные деньги, большей частью американские, и где победителями всегда будут американцы.

Как известно, кто заказывает музыку, тот и получает больше всех медалей. Поэтому испуганные причитания наших чиновников о том, что «если не поедем в Корею, то выпадем из олимпийского движения», ничего кроме смеха не вызывают. Нельзя выпасть из того, чего не существует. Зато можно выпасть из маскирующегося под олимпийское движения проамериканского коммерческого предприятия, и понятно, почему так беспокоятся наши чиновники.

Да чего уж греха таить, и многие спортсмены, для которых спорт – это в первую очередь работа. Профессия, если хотите. Ведь не зря говорят – профессиональный спортсмен. А на работу какая разница в чем ходить и под каким флагом? В конце концов, за хорошо выполненную работу ожидает премиальный кроссовер ценой в несколько миллионов рублей и другие приятные бонусы.

Ведь те наивные времена, когда советские спортсмены получали за свои труды сущие копейки, давно прошли. Теперь в спорте крутятся миллиарды, и каждый желает получить как можно больше.

Наверное, плохого в этом ничего нет, спортсмены – те же труженики, которых за их труд, подчас нечеловеческий, остается только уважать. Тем более, действительно, у многих эта Олимпиада будет последней в карьере, а впереди ещё целая жизнь.

Однако…

Как говорили южноамериканские индейцы, спорт – это младший брат войны. И солдаты, и спортсмены надевают униформу с опознавательными знаками и встают под знамена своих стран. И если на войне солдаты убивают друг друга, то в спорте такого нет. Хотя многие спортсмены, к сожалению, неоднократно погибали и получали тяжелые увечья. Так что некая доля истины в сравнении спорта и войны все же есть.

Но чем спорт отличается от войны, так это тем, что там могут быть команды, фактически никого не представляющие, в то время как на войне такое просто немыслимо. «Олимпийские спортсмены из России» как раз и будут такой командой, никого фактически не представляющие. Ни опознавательных знаков, ни флага, ни гимна – Россию попросту вычеркнули из всех протоколов и даже запретили упоминать.

Единственное, за что надо сказать МОК спасибо, так это за то, что хоть не заставили наших спортсменов выступать в полосатых лагерных робах. И вот здесь возникает дилемма: с одной стороны, на горизонте маячит премиальный кроссовер, сопоставимый по цене с квартирой, и прочие материальные блага, а с другой стороны – безликая форма и белый флаг, под которым придется идти на открытии Игр. И презрение окружающих. Кто и что выберет – дело личное.

Но сдается, что настоящим героем России будет тот, кто пошлет этот псевдоолимпийский балаган по известному адресу и не поедет в Пхенчхан. Это будет действительно поступок, заслуживающий уважения.

В Великую Отечественную войну солдаты из разгромленных полков и дивизий выносили знамя части на себе, так неужели сейчас знамя своей страны ничего не значит? И пусть речь идет не о войне, а всего лишь о её младшем брате – спорте?

Но, как говорится, пусть каждый сам сделает свой выбор. А уж потом история рассудит, кто был прав.

И отдельно хочется сказать о спортивных функционерах. Когда наши чиновники приняли дискриминационное решение МОК о коллективной ответственности, от которого за версту разит нацистским концлагерем, может извиняться надо было не перед западными спортивными бюрократами, а перед собственными спортсменами? За то, что не отстояли их права, за то, что не бросались грудью на амбразуру МОК, за то, что годами под боком сидел предатель Родченков, кем-то посаженный на эту теплую должность?

Ведь именно им – спортсменам - придется терпеть все унижения в Пхенчхане. Конечно, государство постарается им это компенсировать, но унижение от этого меньшим не будет. Да и за деньги не всё пока, к счастью, покупается и продается. Самым разумным шагом было бы бойкотировать эту Олимпиаду. Хотя бы просто потому, чтобы избежать национального унижения. Но времена нынче явно не те, когда флаг выносят на себе, рискуя жизнью.

Однако вопросы остались. Первый – кто конкретно будет формировать список нашей сборной? И второй – как мы докатились до такого позора?