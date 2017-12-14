Олимпийский чемпион отказался выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом

Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков, выигравший спринтерскую гонку на Олимпиаде 2010 года, заявил о своем нежелании участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом.

Ехать в Пхенчхан на тех условиях, которые поставил Международный олимпийский комитет (МОК), спортсмен посчитал унизительным для себя.

«Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как наш триколор вздымается выше всех! Я хотел петь гимн!», — изложил свою позицию лыжник.

По его словам, не нужно выступать ради того, чтобы доказать функционерам из МОК, что россияне могут побеждать без употребления стероидов.

Кроме того, он прокомментировал решение допускать российских спортсменов на Олимпиаду без тренеров, сервис-бригады, массажистов и врачей. «Знаете, если бы их не было, я бы ничего не добился. Побеждает не один человек — побеждает команда!» — убежден Крюков.

МОК отстранил сборную Россию от участия в зимней Олимпиаде из-за допингового скандала. Те спортсмены, которым разрешат соревноваться, предстоит выступать под олимпийским флагом, пишет Ридус.

Президент Владимир Путин, заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.