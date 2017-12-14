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Олимпийский чемпион отказался выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом

21:23 14.12.2017
Никита Крюков. Фото с сайта nikitakriukov.ru
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Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков, выигравший спринтерскую гонку на Олимпиаде 2010 года, заявил о своем нежелании участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом.

Ехать в Пхенчхан на тех условиях, которые поставил Международный олимпийский комитет (МОК), спортсмен посчитал унизительным для себя.

«Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как наш триколор вздымается выше всех! Я хотел петь гимн!», — изложил свою позицию лыжник.

По его словам, не нужно выступать ради того, чтобы доказать функционерам из МОК, что россияне могут побеждать без употребления стероидов.

Кроме того, он прокомментировал решение допускать российских спортсменов на Олимпиаду без тренеров, сервис-бригады, массажистов и врачей. «Знаете, если бы их не было, я бы ничего не добился. Побеждает не один человек — побеждает команда!» — убежден Крюков.

МОК отстранил сборную Россию от участия в зимней Олимпиаде из-за допингового скандала. Те спортсмены, которым разрешат соревноваться, предстоит выступать под олимпийским флагом, пишет Ридус.

Президент Владимир Путин, заявил, что власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры
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Комментарии читателей
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15.12.2017, 01:51
Гость: МВИ

Интересная получается ситуация в спортивной среде России. Страна дала возможность спортсменам самим принять решение. Есть устойчивое впечатление, что это сделано не просто так, если спортсмены поедут на олимпиаду в ущерб интересов политической реальности РФ. Это значит г-во имеет право отказаться финансировать спорт. Пусть каждый спортсмен сам себе ищит спонсоров.
Получается довольно странная ситуация,МОК признаёт, что количество росийских спортсменов которые пойманы на употреблении запрещённых препаратов нисколько на превышают происходящее в других странах. Это при том,что других контролируют в разы реже.
Основной вопрос в мире спорта на планете Земля-равные условия для всех без исключения. Если все спортсмены из стран "просвещённого мира" асматики(неизлечимо больные молодые люди) вопреки реальности побеждают и ставят мировые рекорды,а здоровые молодые люди лишаются возможности участвовать в олимпийский играх.
Это уже откровенная уголовщина и за это должн нести ответственность глава МОК.
15.12.2017, 01:37
Гость: Ха

Натовские инструкторы дрессирующие ИГИЛ, тоже так по началу думали и даже смеялись а некоторые президенты США, даже говорили о порванной в клочья экономике бензоколонки. Сколько из них попали под утилизацию авиабоеприпасов еще советских времен в Сирии мы когда - нибудь узнаем.
15.12.2017, 01:35
Гость: Русский

Молодец! Всемерное уважение!
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