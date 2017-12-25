Виталий Мутко на время оставил пост главы РФС

Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий Российский футбольный союз (РФС), приостановливает деятельность на данном посту. Об этом он объявил на заседании исполкома спортивной организации, передает ТАСС.

«У нас есть такая норма - если президент не может исполнять обязанности, он должен их сложить. Чтобы РФС спокойно работал, я попросил приостановить досрочно мои обязанности на срок до шести месяцев», - пояснил Мутко журналистам. При этом он подчеркнул, что никуда не уходит, и его мандат будет действовать.

Исполнять обязанности президента РФС в течение полугода будет его гендиректор Александр Алаев, пояснил Мутко. Он также добавил, что может возобновить работу в должности и до истечения шести месяцев.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о скорой отставке Мутко с поста главы РФС. Причиной тому называли допинговый кризис, который начинает затрагивать и отечественный футбол. Предполагалось, что заменит Мутко глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

