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Виталий Мутко на время оставил пост главы РФС

20:57 25.12.2017
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий Российский футбольный союз (РФС), приостановливает деятельность на данном посту. Об этом он объявил на заседании исполкома спортивной организации, передает ТАСС.

«У нас есть такая норма - если президент не может исполнять обязанности, он должен их сложить. Чтобы РФС спокойно работал, я попросил приостановить досрочно мои обязанности на срок до шести месяцев», - пояснил Мутко журналистам. При этом он подчеркнул, что никуда не уходит, и его мандат будет действовать.

Исполнять обязанности президента РФС в течение полугода будет его гендиректор Александр Алаев, пояснил Мутко. Он также добавил, что может возобновить работу в должности и до истечения шести месяцев.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о скорой отставке Мутко с поста главы РФС. Причиной тому называли допинговый кризис, который начинает затрагивать и отечественный футбол. Предполагалось, что заменит Мутко глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.
 

Темы: Россия, Футбол в России, Российский футбольный союз (РФС)
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Комментарии читателей
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26.12.2017, 10:26
Гость: Слава**

Нельзя его выпускать за бугор. Это же будет второй Родченков. Ему есть многое чего сказать. Он же исполнитель:приказали-сделал.Поставили цель выиграть Олимпиаду,вот и выиграли. Все средства хороши были. Если уж начали извиняться и собираются выплатить 15 лимонов,то значит не всё в "этом доме чисто".Если бы были правы,то сразу же ,после выпуска первой передачи по немскому ТВ,начали бы подавать в суда. Ан нет,думали что рассосётся само собой. Пошумят и забудут. ну вот и получили,что получили.
26.12.2017, 10:19
Гость: Виктор

Какая отвратительная рожа("Джентельмены удачи").
А к комментам добавить нечего.Согласен.
26.12.2017, 10:01
Гость: Перспектива

этого одиозного деятеля побег за границу, или пожизненное заключение в России. Третьего не дано.
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