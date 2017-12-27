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Мутко ушел с поста главы оргкомитета чемпионата мира по футболу

16:35 27.12.2017
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Его сменит гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, передает "Р-Спорт".

«Я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА», — сказал Мутко.

25 декабря Виталий Мутко объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС). По словам Мутко, за это время он собирается обжаловать в спортивном арбитраже решение МОК о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.

МОК принял санкции против Мутко по итогам расследования, которое показало, что в российском спорте систематически применяют допинг. Олимпийский комитет пришел к выводу, что ответственность за распространение запрещенных препаратов в спорте несет министерство спорта России (Мутко возглавлял его в 2012-2016 годах).

Российские чиновники неоднократно признавали нарушения антидопинговых правил, но отрицали существование государственной системы поддержки допинга.

Темы: Спортивные события и персоны, Футбол в России
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 20:48
Гость: Остоло

"Мутко ушел с поста главы оргкомитета чемпионата мира по футболу"
Ушёл, гусь лапчатый, но обещал вернутся... не пройдёт и полгода.
27.12.2017, 20:45
Гость: Остолоп

"Мутко ушел с поста главы оргкомитета чемпионата мира по футболу"
Провожали Мутку - порвали три гармошки.
27.12.2017, 18:58
Гость: Россиянин

Когда, наконец, наши чиновники начнут отвечать за свои косяки?
Все комментарии (11)
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