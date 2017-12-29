«Аэрофлот» рассказал о правилах продаж билетов за 5 рублей во время ЧМ-2018

Авиакомпания «Аэрофлот» раскрыла условия продажи «сверхдешевых» билетов на рейсы в города, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года с участием российской сборной.

Как пишет РБК, во время встречи с Владимиром Путиным глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что цена билетов на такие рейсы для российских болельщиков будет снижена до 5 рублей в один конец.

Отмечается, что приобрести такие билеты смогут только граждане России, имеющие билет на матч с участием сборной и паспорт болельщика, либо подтвержденные заявки на их получение.

На сайте фонда «Росконгресс» начиная с 12:00 мск 1 января 2018 года будет открыт прием заявок на 5-рублевые билеты. На первом этапе будут приниматься заявки на перелеты в города, где пройдут матчи сборной России в группе: Москву (14 июня), Санкт-Петербург (19 июня) и Самару (25 июня). В случае выхода сборной из группы будет открыт прием заявок на авиабилеты на игры 1/8 финала в Сочи (30 июня) или в Москве (1 июля).

Начиная с 25 января «Росконгресс» начнет рассылать подателям заявок промокоды, которые будут уменьшать стоимость билетов до 5 рублей в один конец. При этом наличие промокода не гарантирует покупку билета на конкретный рейс, так как число таких дешевых мест на каждом рейсе ограничено.

Отмечается, что по спецтарифу будут продаваться только билеты на рейсы, вылетающие в Москву, Петербург и Самару из городов России. При этом рейс может быть не только прямым, но и транзитным через Шереметьево.

Согласно правилам «Аэрофлота», отправиться в город проведения матча ЧМ-2018 с участием российской сборной по пятирублевому билету можно будет не раньше, чем за три дня до начала игры. В течение трех дней после окончания игры можно будет отправиться в обратный путь либо на игру в другой город.

Отмечается, что промокод, полученный по заявке на матч в одном городе (например, в Самаре) нельзя будет использовать для покупки билета в другой город (Санкт-Петербург). Кроме того их нельзя будет передавать другому лицу, в этом случае билеты будут анулироваться.