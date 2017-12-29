Власти Калининградской области отчитались о готовности к ЧМ-2018

Регион выполнил свои обязательства по подготовке стадиона к проведению чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Там уточнили, что стадион на острове Октябрьский полностью обеспечен водой, теплом и электроэнергией.

По словам главы региона Антона Алиханова, улично-дорожная сеть готова к турниру более, чем на 76%, на 86% выполнены работы обустройству парковок и транспортно-пересадочного узла у спортивной арены.

Губернатор также отметил, что практически готова Парадная набережная реки Преголи и в настоящее время ведутся работы по укреплению берегов.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах.

