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Власти Калининградской области отчитались о готовности к ЧМ-2018

21:52 29.12.2017
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Регион выполнил свои обязательства по подготовке стадиона к проведению чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Там уточнили, что стадион на острове Октябрьский полностью обеспечен водой, теплом и электроэнергией.

По словам главы региона Антона Алиханова, улично-дорожная сеть готова к турниру более, чем на 76%, на 86% выполнены работы обустройству парковок и транспортно-пересадочного узла у спортивной арены.

Губернатор также отметил, что практически готова Парадная набережная реки Преголи и в настоящее время ведутся работы по укреплению берегов.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах.
  

Темы: Россия, Калининград, Футбол в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
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30.12.2017, 05:11
Гость: Ray Bloom

Вместо промышленности деньги транжирятся на игрульки.
29.12.2017, 22:44
Гость: Белая Русь

Отдыхали с семьей в Калининграде весной этого года. Были очень удивлены количеством интересных мест и масштабами стройки к ЧМ-2018. Надеюсь, что приедем в этот славный город еще хотя бы разок.
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