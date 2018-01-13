Российский теннисист Медведев впервые выиграл турнир в Сиднее

Российский спортсмен Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Сиднее.

В финале он нанес поражение австралийцу Алексу де Минору. Решающий матч растянулся на три партии и завершился со счетом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу представителя российского тенниса.

Для 21-летнего россиянина, занимающего 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), турнир в Сиднее оказался первым, выигранным в его карьере, сообщает "Интерфакс".

Призовой фонд соревнования составил $468 910.