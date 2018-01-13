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Российский теннисист Медведев впервые выиграл турнир в Сиднее

15:30 13.01.2018
Даниил Медведев. Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Российский спортсмен Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира в Сиднее.

В финале он нанес поражение австралийцу Алексу де Минору. Решающий матч растянулся на три партии и завершился со счетом 1:6, 6:4, 7:5 в пользу представителя российского тенниса.

Для 21-летнего россиянина, занимающего 84-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), турнир в Сиднее оказался первым, выигранным в его карьере, сообщает "Интерфакс".

Призовой фонд соревнования составил $468 910.

Темы: Международные и российские теннисные турниры, Победы российских спортсменов на международных соревнованиях, Теннис
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Комментарии читателей
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13.01.2018, 21:13
Гость: агент смит

Кошмар!Куда смотрит WADA?
13.01.2018, 20:15
Гость: Aleksander Stepanov

Молодец, Даниил!
13.01.2018, 18:54
Гость: ну не в госстрительстве

хоть в теннисе получилось у парня с Ленинграда.
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