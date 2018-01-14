Сборную РФ по футболу заранее обвинили в применении допинга

Западные СМИ утверждают, что футболисты сборной России намереваются принимать запрещенные препараты во время ЧМ-2018.

По сведениям Daily Mail, спортивное руководство РФ распорядилось подменять пробы мочи, чтобы игроки имели возможность употреблять допинг и при этом не были разоблачены.

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается провести расследование, по итогам которого несколько российских футболистов или вся сборная может быть отстранена от участия в чемпионате. Представители ФИФА планируют провести консультацию с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории и информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым.

В конце прошлого года он заявил, что запрещенные препараты принимают десятки российских футболистов, в том числе и те, кто играет в составе сборной. По словам Родченкова, он в любое время готов предоставить ФИФА соответствующие доказательства.

