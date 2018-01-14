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Сборную РФ по футболу заранее обвинили в применении допинга

18:27 14.01.2018
Фото с сайта rfs.ru
Фото с сайта rfs.ru
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Западные СМИ утверждают, что футболисты сборной России намереваются принимать запрещенные препараты во время ЧМ-2018.

По сведениям Daily Mail, спортивное руководство РФ распорядилось подменять пробы мочи, чтобы игроки имели возможность употреблять допинг и при этом не были разоблачены.

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается провести расследование, по итогам которого несколько российских футболистов или вся сборная может быть отстранена от участия в чемпионате. Представители ФИФА планируют провести консультацию с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории и информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым.

В конце прошлого года он заявил, что запрещенные препараты принимают десятки российских футболистов, в том числе и те, кто играет в составе сборной. По словам Родченкова, он в любое время готов предоставить ФИФА соответствующие доказательства.
 

Темы: Россия, Сборная России по футболу, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА
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Комментарии читателей
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14.01.2018, 21:59
Гость: Евгений В

Допинг принимают все профессиональные спортсмены мира в обязательном порядке. Но во всех странах эти разрешенные допинги есть, а в РФ только запрещенные, в этом вся и беда. Санкции, вот нам их и не продают, а свои сделать ума не хватает.
14.01.2018, 20:54
Гость: Жека

Точно - тормозную жидкость
14.01.2018, 20:42
Гость: Вежливый

Какой именно допинг имеют ввиду? Разве что тормозная жидкость. Тут конечно надо уточнить, какая разрешена а какая нет. Роса, Нева или БСК? Не смешите.
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