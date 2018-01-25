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МОК изменил решение в отношении российской спортсменки

20:46 25.01.2018
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
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Федерации хоккея России (ФХР) удалось добиться изменения решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении нападающей женской сборной Людмилы Беляковой. Об этом сообщается в Titter организации.

Белякова стала первой отечественной спортсменкой, недопуск которой к участию в Играх удалось аннулировать. В то же время МОК остался непреклонен в отношении ее коллег по команде Анны Шибановой, Галины Скибу и Инны Дюбанок, сообщает «Лента.ру».

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что на ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане поедут 169 российских спортсменов. При этом добавили, что в это число не вошли ведущие атлеты страны, передает «Интерфакс».

Министр спорта Павел Колобков заверил, что для спортсменов, которые не смогли выступить на Олимпиаде, будут организованы альтернативные соревнования с приглашением иностранных атлетов.
 

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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25.01.2018, 21:56
Гость: полухохол

Пьер Кубертен уже не раз "перевернулся в гробу"от деяний функционеров от спорта.Главный Олимпийский Принцин-УЧАСТИЕ ,"похоронен"политиканами и продажными чиновниками.Это же надо гордится тем,что у продажных чиновников "отбили"спортсменку!Уродство и мерзость.
25.01.2018, 21:36
Гость: Монк

Кто будет оплачивать поездку "спортсменов" в Корею ?
Бюджетом РФ предусмотрены средства на поездку Олимпийской сборной и сопровождающих её(!) лиц. Средств на поездку частных лиц , представляющих самих себя , бюджетом не предусмотрено . И не может быть предусмотрено, даже если ГД попробует что то изменить.
25.01.2018, 21:27
Гость: гордости нет

клянчить у мошенников разрешение!это уже не олимпиада и кто поедет без Родины и флага ненаши спортсмены так приблудные.
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