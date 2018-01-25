МОК изменил решение в отношении российской спортсменки

Федерации хоккея России (ФХР) удалось добиться изменения решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении нападающей женской сборной Людмилы Беляковой. Об этом сообщается в Titter организации.

Белякова стала первой отечественной спортсменкой, недопуск которой к участию в Играх удалось аннулировать. В то же время МОК остался непреклонен в отношении ее коллег по команде Анны Шибановой, Галины Скибу и Инны Дюбанок, сообщает «Лента.ру».

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что на ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане поедут 169 российских спортсменов. При этом добавили, что в это число не вошли ведущие атлеты страны, передает «Интерфакс».

Министр спорта Павел Колобков заверил, что для спортсменов, которые не смогли выступить на Олимпиаде, будут организованы альтернативные соревнования с приглашением иностранных атлетов.

