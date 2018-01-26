В Думе предложили провести слушания по недопуску спортсменов к ОИ-2018

Замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов выступил с инициативой проведения парламентских слушаний, посвященных ситуации с отстранением россиян от участия в Олимпиаде-2018 года.

Депутат предложил пригласить на слушания не только отечественных атлетов, которые не были приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) на соревнования в южнокорейский Пхенчхан, но и зарубежных спортсменов и тренеров, сообщает «Интерфакс».

По словам Нилова, следует дать оценку событиям , которые происходят сегодня в олимпийском движении, и предпринять конкретные шаги для преодоления сложившейся ситуации.

В конце прошлого года МОК отстранил сборную РФ от участия в ОИ-2018. К соревнованиям были допущены только те атлеты, чьи имена не фигурировали в допинговых скандалах. При этом они должны выступать под нейтральным флагом. Накануне стало известно, что в Играх будут участвовать 169 отечественных спортсменов, при этом многие ведущие атлеты так и не получили приглашения от МОК.

