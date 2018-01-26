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В Думе предложили провести слушания по недопуску спортсменов к ОИ-2018

20:45 26.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов выступил с инициативой проведения парламентских слушаний, посвященных ситуации с отстранением россиян от участия в Олимпиаде-2018 года.

Депутат предложил пригласить на слушания не только отечественных атлетов, которые не были приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) на соревнования в южнокорейский Пхенчхан, но и зарубежных спортсменов и тренеров, сообщает «Интерфакс».

По словам Нилова, следует дать оценку событиям , которые происходят сегодня в олимпийском движении, и предпринять конкретные шаги для преодоления сложившейся ситуации.

В конце прошлого года МОК отстранил сборную РФ от участия в ОИ-2018. К соревнованиям были допущены только те атлеты, чьи имена не фигурировали в допинговых скандалах. При этом они должны выступать под нейтральным флагом. Накануне стало известно, что в Играх будут участвовать 169 отечественных спортсменов, при этом многие ведущие атлеты так и не получили приглашения от МОК.
 

Темы: Россия, Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК), Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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27.01.2018, 00:38
Гость: Александр Астрахань

Обидно. Нас иноземцы снова ставят на уровень "диких-диких", с которыми надо не церемониться. А наши служаки в правительстве говорят только о каких то мифических переговорах с ВАДАМИ и МОКАМИ.
Мне жалко спортсменов, они живут и зарабатывают спортом, но мне обиднее за мою Родину, которую унизили, а спортсмены на это не отреагировали - им важнее карьера - я их понимаю... Но что то здесь не так, не правильное есть что то.
Неужели идти в бой (даже для спортсмена) под чужим флагом теперь не считается предательством???
Зачем нам тогда на День Победы устраивают шествие под названием Бессмертный Полк? Что это за лицемерие, ради самолюбия и достатка полутора сотни спортсменов, взамен на позор 150 миллионов наших людей????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
26.01.2018, 22:25
Гость: Интересно

а главного виновника буйства МОК и ВАДА пригласят на слушания? Ведь и ежу понятно, что весь позор и не допуск только из-за него, из-за его упорного нежелания расстаться с засиженным местом в индивидуальном кремлёвского сортире. Уступил бы место своему приемнику и всё спортсмены с флагом и гимном поехали бы на ОИ-2018. Тоже самое и со всеми новыми санкциями пиндосов. Кстати, это ещё один весомый аргумент в пользу кандидата от левых и патриотических сил России.
26.01.2018, 22:22
Гость: провести слушания

И принять заявление, осуждающее действия мок в отношении спортсменов из России.
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