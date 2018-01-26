На зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов

МОК утвердил окончательную заявку Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаду в Пхенчхане. На Игры поедут 169 российских спортсменов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова.

Вместе с сопровождающим персоналом от России на Олимпиаду поедут 340 человек.

ОКР опубликовал имена спортсменов, которые поедут на Игры. Судя по этому списку, россияне не смогут принять участие в эстафете в биатлоне — для этого соревнования нужно четверо спортсменов, однако в женской команде заявлены три человека, а в мужской — один.

На Олимпиаду-2014 в Сочи были отобраны 225 российских атлетов в 15 видах спорта. Российская команда стала второй по численности после сборной США, в которую вошли 230 спортсменов.

Предварительный расширенный список российских спортсменов, которых могли допустить на Олимпиаду в Пхенчхане, первоначально состоял из 500 человек. 19 января Международный олимпийский комитет сократил его до 389 человек.

МОК не допустил на Олимпиаду многих ведущих спортсменов России. В списке приглашенных на Игры не оказалось шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, нескольких хоккеистов и конькобежцев. Без них сборная «олимпийских спортсменов из России» теряет шансы на медали почти во всех дисциплинах.

МОК отстранил сборную России от Олимпиады из-за допингового скандала. В Играх разрешили участвовать только тем атлетам, которые не были замечены в употреблении допинга. «В окончательном списке будут чистые спортсмены, так что ни для России, ни у олимпийского движения не будет неприятных сюрпризов», — заявил глава МОК Томас Бах.