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Российские саночники выиграли чемпионат Европы

20:53 28.01.2018
Татьяна Иванова. Фото с официальной страницы «ВКонтакте»
Татьяна Иванова. Фото с официальной страницы «ВКонтакте»
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Отечественная сборная по санному спорту стала победительницей чемпионата Европы, проходившего с латвийском городе Сигулда.

Россияне завоевали три золотых медали и одну бронзовую. Высшие награды на счету Татьяны Ивановой, Семена Павличенко и двойки Владислав Антонов/Александр Денисьев. Бронзу выиграл Роман Репилов, сообщает ТАСС.

Второе место в медальном зачете принадлежит сборной Германии (1-3-1), на третьем – команда Латвии (0-1-1).

Главный тренер сборной России Альберт Демченко оценил выступление команды на «твердую пятерку». «Но все равно нам есть к чему стремиться… Мы будем делать все, чтобы и дальше радовать страну своими высокими результатами», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Иванова и Демченко оспорили в спортивном арбитраже решение МОК о дисквалификации. Ожидается, что CAS огласит свой вердикт на следующей неделе. В случае положительного решения, у спортсменов появится шанс выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
 

Темы: Россия, Европа, Латвия, Зимние виды спорта
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28.01.2018, 22:31
Гость: Докатались

Кто же после этого их пустит на свою олимпиаду?
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