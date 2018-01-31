Недопущенных к ОИ-2018 спортсменов премируют по-олимпийски

Для спортсменов, которых Международный олимпийский комитете (МОК) не допустил до участия в ОИ-2018 в южнокорейском Пхенчхане, будут организованы соревнования в РФ с соответствующим вознаграждением.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поручил «обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», передает «Интерфакс».

О том, когда и где будут проводиться упомянутые соревнования, решение пока не принято. Кроме того, неизвестно, будут ли приглашены на них иностранные атлеты, как предполагалось ранее. Проработка данных вопросов поручена кабмину.

Согласно решению МОК, на ОИ-2018 смогут выступить только отдельные отечественные спортсмены. Участвовать в соревнованиях они будут под нейтральным флагом. Комитет по необъяснимым причинам не прислал приглашения на Игры целому ряду ведущих российских атлетов. Некоторое время назад стало известно, что конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение, сама отказалась ехать на ОИ-2018.

