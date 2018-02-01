]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Спортивный арбитраж разрешил 28 российским спортсменам участие в Олимпиаде

12:18 1.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Санкции аннулированы в отношении бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потилицыной, Марии Орловой, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой. Таким образом, эти спортсмены могут принять участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Однако окончательное решение на этот счет должен принимать Международный олимпийский комитет.

Еще для 11 спортсменов пожизненный запрет заменен на пропуск одной Олимпиады. Это бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Кузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой пока отложено.

Российские спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, занимавшейся проверкой допинг-проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Сборная России официального участия в Олимпиаде в Пхенчхане не принимает. Россияне, не фигурировавшие в антидопинговой скандале, поедут на Игры под нейтральным флагом. Приглашение от МОК получили 169 россиян, среди которых не оказалось многих ведущих спортсменов. Заявка направлялась на 500 спортсменов.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2018, 14:31
Гость: полухохол

"Есчо нэ вечер",эта олимпиада уже не Олимпиада,так НАРУШЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ!Разрешения будут "тянуть, как кота за ...хвост",до последнего.НО ПРАВЫ ЭКСПЕРТЫ:ДЛЯ РОССИЯН НА ОЛИМПИАДЕ ПРИГОТОВЛЕНО УЖЕ "дерьма", "вагон и маленькая тележка",включая судейство,оплаченные провокации и "призывы"."Немчура" из паролимпийцев уже "вопят":бойкот лыжникам российским(очень сильные конкуренты),они де в Сочи участвовали хоть и "не замечены",но в общей "схеме".Подонки и мерзавцы,по их логике всех граждан Германии надо признавать пособниками Гитлера и "гнобить"везде и всюду по сей день.
01.02.2018, 14:30
Гость: Московит.

Спортсменам из России можно. А самой России? Лишили участия в Олимпиаде не спортсменов, а страну. Целое государство. Иваны, родства не помнящие пусть едут. А самой России нельзя. Halt! Für die Verletzung der Ordnung, erschossen! Мы это уже где-то слышали...
01.02.2018, 14:28
Гость: вадим иванович

передайте губошлёпу что цыплят по осени считают аминь
Все комментарии (9)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.