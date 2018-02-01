Спортивный арбитраж разрешил 28 российским спортсменам участие в Олимпиаде

1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Санкции аннулированы в отношении бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потилицыной, Марии Орловой, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой. Таким образом, эти спортсмены могут принять участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Однако окончательное решение на этот счет должен принимать Международный олимпийский комитет.

Еще для 11 спортсменов пожизненный запрет заменен на пропуск одной Олимпиады. Это бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Кузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой пока отложено.

Российские спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, занимавшейся проверкой допинг-проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Сборная России официального участия в Олимпиаде в Пхенчхане не принимает. Россияне, не фигурировавшие в антидопинговой скандале, поедут на Игры под нейтральным флагом. Приглашение от МОК получили 169 россиян, среди которых не оказалось многих ведущих спортсменов. Заявка направлялась на 500 спортсменов.