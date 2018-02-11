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Фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде

12:04 11.02.2018

Российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом заняла первое место в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.

Она набрала 81,06 балла и обновила собственное мировое достижение, установленное на командном чемпионате мира 2017 года в Токио (80,85). Кроме того, 18-летней россиянке, для которой нынешняя Олимпиада первая в карьере, принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (160,46) и по сумме двух программ (241,31), сообщает ТАСС.

Второе место в короткой программе командного турнира заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье - канадка Кэйтлин Осмонд (71,38).

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Летние и зимние Олимпийские игры , Фигурное катание в России и мире
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Комментарии читателей
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11.02.2018, 17:24
Гость: Декас

А кто тебя просит приносить за нас извинения? Ты .. без флага и Родины за себя говори.
11.02.2018, 17:03
Гость: ???

Ну и установила. Вообще-то это командное соревнование и смысл в том , чтобы все российские участники набрали столько баллов, чтобы это позволило им стать первыми.
Пока это ничего не значит, хотя Медведева и молодец.
А то на Первом канале уже поспешили назвать это "триумфом".
Эти длинные языки из ящика, обязательно сглазят.
11.02.2018, 15:23
Гость: ***

Мы очень рады за её ЛИЧНОЕ достижение.
Все комментарии (5)
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