Фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом заняла первое место в короткой программе в рамках командного олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.

Она набрала 81,06 балла и обновила собственное мировое достижение, установленное на командном чемпионате мира 2017 года в Токио (80,85). Кроме того, 18-летней россиянке, для которой нынешняя Олимпиада первая в карьере, принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (160,46) и по сумме двух программ (241,31), сообщает ТАСС.

Второе место в короткой программе командного турнира заняла итальянка Каролина Костнер (75,10), третье - канадка Кэйтлин Осмонд (71,38).