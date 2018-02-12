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Российские фигуристы завоевали серебро командного турнира ОИ-2018

09:07 12.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Российская сборная стала обладателем серебряной награды Олимпиады-2018 в командном турнире по фигурному катанию, пишет "Интерфакс".

После выступления женщин в одиночной программе российская команда стала недосягаемой до США, Италии и Японии, занимающих третье, четвертое и пятое места соответственно. В то же время сборная Канады обеспечила себе чемпионство.

Россию в женской произвольной программе представляла действующая чемпионка Европы Алина Загитова. Она заняла первое место, заработав 158,08 балла. Это принесло России в зачете турнира 10 баллов.

Второе место в произвольной программе заняла представительница США Мираи Нагасу – 137,53, что принесло американской команде девять баллов. Третьей стала канадка Габриэль Далеман (137,14) – восемь баллов. Итальянка Каролина Костнер (134,00) и японка Каори Сакамото (131,91), заняли четвертое (семь баллов) и пятое (шесть) места соответственно.

На произвольной программе танцевальных дуэтов российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получила 110,43 балла, заняв третье место. Победу в произвольной программе праздновала канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр (118,10). Второе место у американцев Майи и Алекса Шибутани (112,01).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Фигурное катание в России и мире, Чемпионаты по фигурному катанию в России и в мире
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 17:08
Гость: *

"Считать это успехом нельзя" - в предвыборной гонке и не такое объявить успехом можно!
12.02.2018, 12:54
Гость: полухохол

Мытарства российских спортсменов в Корее не смотрю , ситуация очень напоминает футбольный матч киевского "Динамо"с командой фашистов, уже оккупировавших Украину.Футболисты "Динамо",зная ,что будут расстреляны если выиграют ,героически довели матч до своей Победы!Нынешние мерзавцы и подонки от "мок",ежедневно "гнобящие" приехавших российских спортсменов, ничем по деяниям своим не отличаются от лагерных "капо".Но все проходит и эта мерзость пройдет!
12.02.2018, 12:52
Гость: Alex202

С учётом того, что за канадскую сборную выступал Макларен ...
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