Российские фигуристы завоевали серебро командного турнира ОИ-2018

Российская сборная стала обладателем серебряной награды Олимпиады-2018 в командном турнире по фигурному катанию, пишет "Интерфакс".

После выступления женщин в одиночной программе российская команда стала недосягаемой до США, Италии и Японии, занимающих третье, четвертое и пятое места соответственно. В то же время сборная Канады обеспечила себе чемпионство.

Россию в женской произвольной программе представляла действующая чемпионка Европы Алина Загитова. Она заняла первое место, заработав 158,08 балла. Это принесло России в зачете турнира 10 баллов.

Второе место в произвольной программе заняла представительница США Мираи Нагасу – 137,53, что принесло американской команде девять баллов. Третьей стала канадка Габриэль Далеман (137,14) – восемь баллов. Итальянка Каролина Костнер (134,00) и японка Каори Сакамото (131,91), заняли четвертое (семь баллов) и пятое (шесть) места соответственно.

На произвольной программе танцевальных дуэтов российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получила 110,43 балла, заняв третье место. Победу в произвольной программе праздновала канадская пара Тесса Вирчу/Скотт Мойр (118,10). Второе место у американцев Майи и Алекса Шибутани (112,01).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.